Die Zukunft fährt gratis

26.10.18

Die Freude am Wandern entwickelt sich oft schon in den Kinderschuhen. Zum 55. Geburtstag der Seilbahn investiert die Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG deshalb in die Zukunft und lässt Kinder gratis fahren.



Schweiz Tourismus hat 2019 zum Wanderjahr erklärt. Zahlreiche Kampagnen und Aktionen sollen helfen, den Berg- und Wandertourismus im Land zu fördern. Im selben Jahr feiert die Seilbahn Hoher Kasten Jubiläum. Sie nimmt ihr 55-jähriges Bestehen zum Anlass, Kindern bis und mit 15 Jahren den Aussichtsberg der Ostschweiz näherzubringen – und schenkt ihnen die Fahrt mit der Seilbahn. Das Unternehmen hofft, dass sie den Hohen Kasten einst den eigenen Kindern zeigen und so die Freude am Wandern weitergeben.



Für die ganze Familie



Der Hohe Kasten ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie und hält diverse Angebote für Kinder bereit. Dazu zählt die neue Gipfelinszenierung mit lehrreichen Informationen über Flora und Fauna genauso wie die rasante Trottinett-Fahrt ab dem Berggasthaus Ruhesitz. Gut ausgebaute Wanderwege, Gratis-Fernrohre und eine Spielkiste im Panoramarestaurant runden das Angebot ab.



Für Lager und Ausflüge



In Klassen- und Pfadilagern bestimmt oft ein knappes Budget über Unternehmungen und Ausflüge. Die Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG ist sich dessen bewusst und bietet mit ihrer Aktion auch hier ganz neue Möglichkeiten. Bereits mit einer zahlenden Begleitperson können mehrere Kinder-Freitickets an der Kasse bezogen werden – so ist die Fahrt fast geschenkt und ein aussichtsreicher Tag sicher.



Das Angebot gilt ab 1. November 2018 und bleibt voraussichtlich ein Jahr bestehen.

