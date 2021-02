Genuss trifft Entspannung: Ursprünglich als erste Kochschule Niederbayerns eröffnet, entwickelte sich das Hofgut Hafnerleiten in Bad Birnbach in den letzten 20 Jahren immer mehr zu einem Rückzugort mit Abschaltgarantie. Kulinarisch verwöhnt Gastgeber und Chefkoch Erwin Rückerl die Besucher mit mediterranen Gerichten. Die Produkte hierfür stammen aus saisonalem Anbau sowie vorwiegend von lokalen Lieferanten. Neben dem Frühstück wird das allabendliche Menü in den eigenen Häuschen in privater Atmosphäre genossen. Die 15 individuellen Unterkünfte befinden sich inmitten unberührter Natur und die großen Fenster geben nicht nur beim Essen einen Panoramaausblick auf die niederbayerische Landschaft frei. An kalten Tagen heizen Kaminöfen ein und sorgen für Romantik. Das Hofgut-Team kümmert sich um das Wohl der Gäste, die sich entspannt zurücklehnen können. Selbst die Gerichte, die in einem Korb serviert sind, liefert das Personal direkt in die Häuser. Eine Übernachtung im Themenhaus kostet bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten in verschiedenen Kategorien ab 180 Euro pro Person inklusive Halbpension. Weitere Informationen finden sich unter www.hofgut.info/.

(lifePR) (