Höffmann Reisen rettet Filmprojekt

28.09.18

Nachdem der junge Sandkruger Drehbuchautor und Regisseur Lars Reinhardt (14 Jahre) 2016 den Spielfilm „ Fehlerlos!?“ gedreht hat, folgt nun seine zweiter Spielfilm mit dem Arbeitstitel „ To(o)gether“. In diesem Film geht es um Manipulation von Jugendlichen, wie leicht Jugendliche ausgenutzt und abhängig gemacht werden können. Die junge Maja zieht mit ihren Eltern von Hamburg nach Oldenburg um. Maja ist total unglücklich in diesem Provinznest und lehnt Schule, Eltern und Schulkameraden ab. Dann begegnet sie Florian, der ihr erzählt, dass er vor Jahren in der gleichen Situation gewesen sei und wie er das Problem gelöst hat. Florian macht Maja mit vielen neuen Freunden bekannt und führt sie in den Club „To(o)gether“ ein….



Dieses Filmprojekt ist wieder eine „no-budget-Produktion“, d.h. Lars bezieht keine Filmförderung. Alle Darsteller, Crew und helfende Hände machen dies ohne Gage in ihrer Freizeit oder Urlaub. Lars ist auf Sponsoren angewiesen, da Technik geliehen und Requisiten gebaut werden müssen. Die Firma Four Packs stellt eine Halle zum Aufbau des Filmstudios zur Verfügung.



Trotzdem wäre das ganze Projekt beinahe gescheitert, denn der Hauptsponsor hat sich kurzfristig vom Projekt zurückgezogen mit der Begründung, dass dies kein „Heile-Welt-Film“ sei und dass es auch kein Happy-End gebe. Darum möchten sie nicht den Film unterstützen.



Herr Hans Höffmann (Höffmann Reisen) ist ganz kurzfristig eingesprungen und hat damit das Projekt, in dem ausschließlich Jugendlichen mitspielen, gerettet. Herr Höffmann hat binnen 20 min entschieden, dass er dieses Projekt unterstützen möchte und ist als Hauptsponsor aufgetreten.

(lifePR) (