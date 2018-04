Wissen kompakt: Einladung zum ersten Denktopf Wissensforum 2018

„Bedeutungsvoll bleiben“ – so lautet der Titel des ersten Denktopf Wissensforums von Hörstke Großküchen/ Einrichtungen gemeinsam mit den Partnern Küppersbusch, KAHLA, MEIKO und RATIONAL. Am 25. April geht es in Witten darum, wie man relevant wird und bleibt.



"Wer für seine Gäste und Kunden eine Bedeutung hat, der wird in Erinnerung bleiben. Um diese Relevanz geht es in unserem ersten Wissensforum: Unsere vier Denktopf Partner vermitteln den Teilnehmern sinnvolles Wissen mit Relevanz für die Praxis", erklärt Peter Hörstke, Geschäftsführer HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen die Auftaktveranstaltung des Denktopfs 2018.



Starke Inhalte



Küppersbusch zeigt, wie bei 800 Grad das perfekte Steak gelingt, KAHLA präsentiert mit „cupit – Genuss mit Mehrweg“ die Markenrevolution



gegen Einwegbecher. Bei MEIKO dreht sich alles um den verantwortungsvollen und sauberen Umgang mit Lebensmittelresten. Der Tag wird mit RATIONAL abgerundet: Die bedeutungsvolle und aromatische Räucher- und Sous-Vide-Methode wird praxisnah gezeigt.



Jeder Teilnehmer wird konkrete Anregungen für den eigenen Arbeitsalltag mitnehmen. Zeit für Networking und persönliche Gespräche sowie genussvolle Verpflegung sind wie immer garantiert.



Das Seminar findet am 25. April 2018 von 10:00 bis 15:00 Uhr bei HÖRSTKE, Liegnitzer Straße 11, in Witten statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hoerstke.de oder per Telefon unter 02302 1677.

Hörstke Großkücheneinrichtungen GmbH

Die HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen GmbH in Witten, mit Niederlassung in Köln ist seit über fünfzig Jahren anerkannter Systemspezialist von der Projektierung bis zur Ausführung für Großküchen- und Gastronomieeinrichtungen, Free-Flow- und Cafeteria-Anlagen von der Küchentechnik bis hin zum gesamten Innenausbau. Systemspezialisten aus den Bereichen Großküchentechnik, Kältetechnik, Projektierung, Service und Handel betreuen mehr als 5.000 Kunden in ganz Deutschland.

