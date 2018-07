Save-the-Date für Denktopf On-Tour 2018

Die Denktopf On-Tour 2018 geht traditionell nach Köln. Auch in diesem Jahr haben die Teilnehmer die exklusive Gelegenheit, am 23. August ausgefallene, neue und relevante Gastronomie-Konzepte kennenzulernen. Networking, kulinarische Highlights und eine Menge Spaß gehören wie immer dazu.



"Wir freuen uns jetzt schon darauf, mit dem HÖRSTKE-Bus gemeinsam mit Ihnen zu verschiedenen Gastronomien in der Kölner City zu touren. Wir erfahren vor Ort von erfolgreichen Gastronomen, wie sie es schaffen, Zusammenhänge zu erzeugen, die Gäste zu begeistern und somit eine Relevanz am Markt zu bekommen“, beschreibt Peter Hörstke, Geschäftsführer HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen die Tour 2018.



Da die Plätze begrenzt sind, sollte man sich frühzeitig unter 02302 1677 anmelden.

Hörstke Großkücheneinrichtungen GmbH

Die HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen GmbH in Witten, mit Niederlassung in Köln, ist seit über fünfzig Jahren anerkannter Systemspezialist von der Projektierung bis zur Ausführung für Großküchen- und Gastronomieeinrichtungen, Free-Flow- und Cafeteria-Anlagen von der Küchentechnik bis hin zum gesamten Innenausbau. Systemspezialisten aus den Bereichen Großküchentechnik, Kältetechnik, Projektierung, Service und Handel betreuen mehr als 5.000 Kunden in ganz Deutschland.

