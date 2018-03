HÖRSTKE präsentiert das neue Denktopf Programm 2018

Die HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen GmbH in Witten, mit Niederlassung in Köln ist seit über fünfzig Jahren anerkannter Systemspezialist von der Projektierung bis zur Ausführung für Großküchen- und Gastronomieeinrichtungen, Free-Flow- und Cafeteria-Anlagen von der Küchentechnik bis hin zum gesamten Innenausbau. Systemspezialisten aus den Bereichen Großküchentechnik, Kältetechnik, ProjektierDie Denktopf Reihe von HÖRSTKE steht unter einem Motto. In diesem Jahr ist es die Relevanz, die sich thematisch durch drei Wissensforen, die elfte Branchen-Tagung und die Denktopf On-Tour in Köln zieht.



"In gesättigten Märkten konsumieren Kunden nicht mehr was sie brauchen, sondern was Sie sich wünschen. Dienstleister und Hersteller geben deshalb die Antwort auf die Fragen: Wie ist man relevant für die Kunden und wie kann man es bleiben? Mit welchen Innovationen kann man in Zukunft wachsen und sein Geschäft erfolgreich gestalten? Wir haben bei all unseren Denktopf Veranstaltungen

2018 genau diese Relevanz im Blick", fasst Peter Hörstke, Geschäftsführer HÖRSTKE Großküchen/Einrichtungen das diesjährige Programm zusammen.



Denktopf Programm 2018

Das Programm bietet wie immer fünf Veranstaltungen mit besonderen Themen, Top-Speakern und Fachleuten aus der Branche. Die Gelegenheit für Networking bieten, neue Kontakte innerhalb der Branche knüpfen und über den Tellerrand schauen, das ist Ziel der Denktopf Angebote.



Denktopf Wissensforum

An drei Terminen liefern die Denktopf Wissensforen hilfreiches Fachwissen für den Arbeitsalltag. Dabei hat HÖRSTKE mit den Denktopf Partnern immer im Blick: relevant sein und bleiben.



Bedeutungsvoll bleiben, 25. April 2018

KAHLA: „cupit – Genuss mit Mehrweg“ – die Markenrevolution gegen Einwegbecher

MEIKO: Verantwortungsvoller und sauberer Umgang mit Lebensmittelresten

Küppersbusch: 800 Grad für das perfekte Steak!

RATIONAL: Bedeutungsvoll und aromatisch: die Räucher- und Sous-Vide Methode auf den Punkt



Sinnvoll agieren, 21. Juni 2018

Cool Compact: Zeitentkoppelte Speisenproduktion und anspruchsvolles Servieren

RATIONAL: Sinnvoll und effizient: Entkoppelung von Produktion und

Speisenverteilung mit der Cook & Chill Methode

Steelite: A passion to inspire: innovative Serien für Buffet und gedeckten Tisch, garniert mit der 10-Jahre-Kantengarantie



Mehrwert im Blick, 08. November 2018

MKN: Garen in Perfektion durch modernste Gartechnik

Beer Grill: Niedertemperatur-Garen und Speisenpräsentation in Perfektion

KAHLA: Multifunktionale, innovative Produkte bieten Design mit Mehrwert

MEIKO: Verantwortungsvoller und sauberer Umgang mit Lebensmittelresten



Denktopf On-Tour, 23. August 2018

Wie immer reisen die Teilnehmer im August nach Köln an den Rhein. Sie haben die exklusive Gelegenheit, ausgefallene und neue Gastronomie Konzepte kennenzulernen. Vor Ort erfahren Sie, wie Relevanz am Markt erfolgreich macht.



11. Denktopf Branchen-Tagung, 11. Oktober 2018

Die Branchen-Tagung 2018 trägt den Titel „Bedeutsamkeit stärken – Relevanz offline und online“, mit neuem Format. In diesem Jahr lädt HÖRSTKE zu einer Abendveranstaltung ein: in einer besonderen Location mit anspruchsvollem Dinner und interessanten Referenten. Es wird eine anregende Umgebung geschaffen, die den Rahmen für persönliches Kennenlernen, Kontaktpflege und natürlich gute Gespräche liefert. Ein Highlight ist Business Comedian Oliver Tissot, der auf seine ganz besondere Weise durch den Abend begleitet.



Die Teilnehmerzahl für alle Veranstaltungen ist begrenzt. Weitere Informationen unter www.hoerstke.de oder per Telefon unter 02302 1677 ung, Service und Handel betreuen mehr als 5.000 Kunden in ganz Deutschland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren