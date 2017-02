HfK-Studentin Sarah Fricke erhält H.-A.-Bockmeyer-Reisestipendium 2017

Während der Auftaktveranstaltung der Hochschultage 2017 wurde Sarah Fricke, Masterstudentin des Integrierten Designs an der Hochschule für Künste Bremen, mit dem diesjährigen Bockmeyer-Reisestipendium ausgezeichnet.



Jedes Jahr ermöglicht die Bockmeyer-Stiftung mit dem von Heinz Arnold Bockmeyer begründeten und mit 3000 Euro dotierten Stipendium eine Reise zur Realisierung eines künstlerischen Projekts für Studierende oder Absolventinnen bzw. Absolventen der HfK Bremen. In diesem Jahr haben 23 Studierende eine Bewerbung für das Stipendium eingereicht.



Bilder der Macht hinterfragen



Das geplante Projekt der Preisträgerin Sarah Fricke setzt sich mit Darstellungen und Inszenierungen der Macht auseinander. Die Studentin betrachtet dabei die performative Ebene autokratischer Mächte und die Reaktionen der Bevölkerungen darauf. Hierfür wird sie im Spätsommer und Herbst 2017 nach Russland, in die Türkei und die USA reisen. Das Vorhaben überzeugte die Jury durch den Ansatz, „sowohl die Selbstinszenierungen der Macht, als auch die lokalen unterschiedlichen Reaktionen und Aneignungen dieser Inszenierungen einzubeziehen.“



Sarah Fricke plant als Präsentation der Arbeitsergebnisse eine Publikation und eine Ausstellung im Frühjahr 2018: „Während meiner Reise möchte ich ein visuelles Archiv erstellen aus bereits existierendem und vor Ort zu eruierendem Bildmaterial. Ich beabsichtige unter anderem, Objekte wie ‚Heiligenfiguren‘, ‚Fanatiker‘ oder Beispiele des Bilderkults wie Hausaltäre ausfindig zur machen, zu dokumentieren und zu sammeln. Die Ästhetik dieser Objekte soll vergleichend untersucht und einander gegenübergestellt werden und den visuellen Teil der Publikation ausmachen.“



Jurymitglieder Bockmeyer-Reisestipendium 2017:



Dr. Andrea Sick, Professorin für Kultur- und Mediengeschichte, Medientheorie sowie Dekanin des Fachbereichs Kunst und Design der HfK Bremen, Dr. Martin Schulz, Professor für Kunstwissenschaft, Theorie und Geschichte ästhetischer Praxis an der HfK Bremen, Fanny Gonella, Künstlerhaus Bremen und Mitglieder der Bockmeyer-Stiftung

