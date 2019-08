Pressemitteilung BoxID: 763402 (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF)

Vier Nominierungen zu den FIRST STEPS Awards 2019 für die Filmuni Babelsberg!

Die Nominierungen für die FIRST STEPS Awards 2019 wurden bekanntgegeben. OFF SEASON wurde gleich zweimal nominiert: für den Preis für den besten mittellangen Spielfilm und den Michael-Ballhaus-Preis, dank der herausragenden Kameraarbeit von Sabine Panossian. DIE GRUBE ist in der Kategorie Bester Dokumentarfilm im Rennen und SAG DU ES MIR gehört zu den Nominierten für den besten abendfüllenden Spielfilm.



Was geschieht mit einem Menschen, wenn er Opfer eines willkürlichen Verbrechens wird? Was geschieht mit dem Täter, wenn selbst er keine Gründe für seine Tat findet? Diesen Fragen widmet sich Michael Fetter Nathansky in seinem Film SAG DU ES MIR. Nach einem Angriff auf ihre Schwester Silke kehrt Moni nach fast 20 Jahren in die alte Heimat zurück. Sie setzt alles daran, den Angreifer ausfindig zu machen und ihre Schwester vor ihm zu beschützen.



In dem Spielfilm OFF SEASON erzählt Regisseur Henning Beckhoff die Geschichte eines jungen Paares beim Wellnessurlaub vor der Geburt des gemeinsamen Kindes. Doch Judith würde lieber arbeiten gehen, als am Strand zu liegen. Während sie versucht, ihre neue Rolle zwischen Familie und Job zu finden, führen die Erwartungen ihres Freundes zu immer größerer Distanz in der Beziehung.



Was aussieht wie ein schönes Spa am Meer, nennen die Menschen aus Varna nur DIE GRUBE. Der gleichnamige Dokumentarfilm und Master-Abschluss von Hristiana Raykova lenkt den Blick auf einen Mikrokosmos, dessen Untersuchung zu einem filmischen Porträt bulgarischer Gegenwart am Rande Europas wird.



Weitere Filme unter Beteiligung von Filmuni-Absolventinnen und Absolventen haben es unter die Nominierungen geschafft: UNA PRIMAVERA (Produzent: Johannes Schubert) und BORN IN EVIN (Regie: Maryam Zaree) in der Kategorie Dokumentarfilm sowie FUTUR DREI (Kamera: Simon Vu, Schnitt: Friederike Hohmuth) in der Kategorie Abendfüllender Spielfilm.



Wir drücken unseren Absolvent*innen fest die Daumen, wenn am 9. September im Berliner Stage Theater des Westens die mit insgesamt 115.000 Euro dotierten 20. FIRST STEPS Awards verliehen werden.

