Die WINTERCLASS Serial Writing and Producing 2017 startet am 8. November mit der öffentlichen Auftaktveranstaltung "US shows in Europe - A conversation with Showrunner Kelly Souders"

US-Showrunner Kelly Souders (GENIUS, SALEM, UNDER THE DOME) eröffnet mit einem Talkpanel die dritte WINTERCLASS zum Schreiben und Produzieren erfolgreicher High End Drama Serien. WINTERCLASS-Alumnus Julian Friedrichs gewinnt Sky Writers Room Fund.



Die WINTERCLASS Serial Writing and Producing startet am 8. November mit der Auftaktveranstaltung „US shows in Europe“ – mit der renommierten US-Autorin und -Produzentin Kelly Souders (GENIUS, SALEM, UNDER THE DOME). Das Programm zum Schreiben und Produzieren von High End Drama Serien präsentieren zum dritten Mal das Erich Pommer Institut und die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Kurz vor Beginn des dritten Durchlaufs gab Sky Deutschland auf dem Seriencamp in München vergangene Woche bekannt, dass Winterclass-Alumnus Julian Friedrichs mit seinem in der WINTERCLASS 2016 entstandenen Stoff „Die Anderen" den Sky Writers Room Fund für das beste Serienkonzept gewonnen hat. Das Projekt zur Nachwuchsförderung unterstützt Studierende dabei, ihr kreatives Talent für das fiktionale Serienschreiben voranzutreiben.



Die WINTERCLASS Serial Writing and Producing entsteht in enger Kooperation mit renommierten Unternehmen der deutschen und internationalen TV-Branche – Real Film, Sky, Turner (TNT), UFA und ZDF Digital. In zwei Modulen eröffnet sie ausgewählten Professionals aus der Film- und Fernsehbranche sowie sechs Master-Studierenden der Filmuniversität exklusiven Zugang zu Wissen, Expertise und einem produktiven Dialog mit renommierten nationalen und internationalen ProduzentInnen und AutorInnen. Zu den Expertinnen und Experten gehören in diesem Jahr unter anderem Jeppe Gjervig Gram, Creator und Autor FOLLOW THE MONEY, BORGEN, Kelly Souders, Executive Producer und Autorin GENIUS, SALEM, UNDER THE DOME, Maggie Murphy, Executive Producer HOUDINI AND DOYLE, Morgan Gendel, Co-Executive Producer THE 100, LAW AND ORDER, Joachim Kosack, Produzent u.a. SOKO, Geschäftsführer UFA Fiction, Quirin Berg, Produzent 4 BLOCKS, DARK, DER PASS, Hauke Bartel, Head of Fiction VOX, die Autoren Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, 4 BLOCKS, YOU ARE WANTED und Bernd Lange, Autor DAS VERSCHWINDEN.



Das erste Modul „Serial Business“ (9. - 11. November) umfasst spannende Lectures, Case Studies und Panels zu verschiedenen Aspekten hochwertiger Serienproduktion, wie Finanzierung, nationale und internationale Ko-Produktion, Vertragsgestaltung oder Showrunning. Das zweite Modul „Serial Practice“ (30. November - 2. Dezember) umfasst Workshops und Case Studies zur Vermittlung praktischer Methodenkompetenz, internationaler Serien-Entwicklungsstandards sowie eine Writers’ Room-Simulation, angeleitet vom US-Experten Morgan Gendel.



Ausführliche Informationen zu der WINTERCLASS Serial Writing and Producing finden Sie auf: https://www.epi.media/winterclass/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren