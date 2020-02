Pressemitteilung BoxID: 785200 (Hobart GmbH)

TLW von HOBART heimst DANUBIUS GASTRO-AWARD ein

Der TWO-LEVEL-WASHER von HOBART hat während der slowakischen Gastronomie-Messe DANUBIUS GASTRO in Bratislava den gleichnamigen Award gewonnen. Die Geschirr- und Utensilienspülmaschine überzeugte das Gremium insbesondere aufgrund ihrer Besonderheit, dass sie auf zwei Ebenen unterschiedliches Geschirr spülen kann – und das zur gleichen Zeit.



Zudem ist der TWO-LEVEL-WASHER nicht nur überaus leistungsstark, sondern gleichzeitig sehr platzsparend und damit auch ideal für kleinere Küchen geeignet. Denn trotz der zweiten Spülebene benötigt der TLW aufgrund seiner komprimierten Konstruktion nicht mehr Platz als eine konventionelle Spülmaschine. „Zu Stoßzeiten geht es in der Küche immer heiß her und das Geschirr muss schnell gespült werden, damit es wieder verwendet werden kann. Unser TWO-LEVEL-WASHER ist daher der perfekte Helfer, da mit ihm in der gleichen Zeit doppelt so viel gespült werden kann“, erläutert Manfred Kohler, Geschäftsführer Vertrieb und Produktion der HOBART GmbH.

