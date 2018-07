Neue Mitglieder im HOBART Quarter-Century-Club: Andreas Schieß & Stefan Schill

Der „Quarter-Century-Club“ (QCC) von HOBART hat neue Mitglieder. In den traditionsreichen Club werden alle Mitarbeiter aufgenommen, die dem Unternehmen seit 25 Jahren angehören. Die Aufnahme in diesen weltweit organisierten „Viertel Jahrhundert Club“ gilt als Dank und Auszeichnung für die Mitarbeiter.



Herr Andreas Schieß ist am 01. Juli 1993 als Kundendienstmonteur in unsere damalige Niederlassung Kaiserslautern eingetreten. Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit ist er positiv durch sein besonderes Engagement aufgefallen. Seit der Schließung des Standorts in Kaiserslautern im Oktober 2004 gehört er zum Bereich unseres Servicezentrums Süd. Er ist aufgrund seiner Erfahrung und seiner Fachkompetenz sowohl bei Kollegen als auch bei unseren Kunden sehr geschätzt.



Herr Stefan Schill ist am 01. August 1993 als Kundendienstmonteur in unsere Niederlassung in Offenburg eingetreten. Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit ist er positiv durch sein besonderes Engagement aufgefallen. Mittlerweile ist er für unser Servicezentrum Süd als Ansprechpartner im Bereich Thermik tätig. Er ist aufgrund seiner Erfahrung und Fachkompetenz sowohl bei Kollegen als auch bei unseren Kunden sehr geschätzt.



Herr Schieß und Herr Schill haben sich von Anfang an durch außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und eine positive Arbeitseinstellung ausgezeichnet. Wir danken ihnen für ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit, für beispielhaftes Verhalten und für ihre loyale Haltung der HOBART GmbH gegenüber.

Hobart GmbH

