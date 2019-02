HOBART spendet für "Frauen helfen Frauen Ortenau e.V."

HOBART verknüpfte die Mitarbeiterumfrage “MOVE“ mit einer Spende an einen wohltätigen Verein. Nun war Schecküberreichung. Bei HOBART stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Um ihre Meinung zu verschiedenen Themen im Unternehmen zu erfahren und sich als Organisation weiter zu verbessern, führte das Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung durch. Jeder ausgefüllte Fragebogen wurde von dem Offenburger Spülmaschinen-Spezialisten mit einer Spende von 5 Euro honoriert. Insgesamt kamen 3.240 Euro zusammen. Das Geld ging nun an den Verein „Frauen helfen Frauen Ortenau e.V.“, der unter anderem das Frauenhaus betreibt, um Frauen und ihren Kindern, die häusliche Gewalt erfahren, einen sicheren Ort zu bieten. In der Umfrage ging es neben allgemeinen Fragestellungen vor allem um die weitere Implementierung des Führungsleitbilds „MOVE“. Mit den Bausteinen Motivation, Offenheit, Verantwortung und Entwicklung setzt das Unternehmen auf eine moderne Führungs- und Unternehmenskultur. Darüber hinaus verfolgte die Online-Befragung das Ziel ergänzende Erwartungen und weitere Optimierungspotenziale aus Sicht der Mitarbeiter zu identifizieren. Damit ist die Maßnahme ein typisches Beispiel für die offene Feedback-Kultur des Offenburger Unternehmens, das großen Wert auf ein umfassend positives Arbeitsklima legt. Informationen über HOBART erhalten Sie unter www.hobart.de

Das Offenburger Unternehmen HOBART ist weltweiter Marktführer für gewerbliche Spültechnik. Zum Kundenkreis gehören Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen in der ganzen Welt. HOBART entwickelt, produziert und verkauft Maschinen und Anlagen aus den Bereichen Spültechnik, Gar- und Zubereitungstechnik sowie Umwelttechnik. Weltweit hat das Unternehmen rund 6.900 Mitarbeiter, ca. 1.000 davon in Deutschland. HOBART gehört zu dem amerikanischen Konzern Illinois Tool Works (ITW), der mit 50.000 Mitarbeitern unterschiedliche Produkte in mehr als 800 eigenständigen Unternehmen und in 56 Ländern herstellt und vertreibt.