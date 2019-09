Pressemitteilung BoxID: 767756 (Hobart GmbH)

HOBART spendet Spülmaschine an Kindertagesstätte St. Barbara

Der Offenburger Spülmaschinen-Hersteller HOBART engagiert sich für die Region und spendet in diesem Zuge eine gewerbliche Spülmaschine an die Katholische Kindertagesstätte St. Barbara in Hausach. Die Kita betreut rund 100 Kinder, teilweise über den ganzen Tag hinweg. Dementsprechend fällt viel Geschirr an, das mit einer semi-professionellen Spülmaschine aufgrund von langen Spülzeiten und hohen Betriebskosten nicht mehr zu bewältigen ist.



„Die neue Spülmaschine von HOBART ist super schnell und wahnsinnig einfach zu bedienen. Mit unserer alten Maschine haben wir ca. eine Stunde warten müssen, bis das Geschirr fertig war. Jetzt dauert es nur ein paar Minuten und unsere Teller und Tassen sind wieder blitzeblank“, zeigt sich Kita-Leiterin Ines Benz begeistert.



Mit der HOBART care verfügt die Kindertagesstätte nun über eine professionelle Spülmaschine, die durch einen geringen Energie-, Reiniger- und Wasserbrauch die Kosten um bis zu 50 Prozent reduziert. Möglich wird dies vor allem durch die innovative Dampfklarspülung. Dadurch wird der Frischwasserverbrauch auf nur 1,7 Liter pro Korb gesenkt.

