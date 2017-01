Brix Vinzent Koethe von der Hamburg Media School gewinnt den Stoffentwicklungspreis "Impuls 2016" der ARD Degeto

Brix Vinzent Koethe, Master-Absolvent der Hamburg Media School (HMS) im Fachbereich Drehbuch, gewinnt den ARD Degeto-Stoffentwicklungspreis „Impuls 2016“ für sein Treatment „Karaoke im Regen“. Den mit 7.500 Euro dotierten Preis erhielt er am 30. Januar während der Veranstaltung „HMS on Screen“.



Gestern Abend wurde Brix Vinzent Koethe, der 2016 sein Master-Studium an der HMS im Fachbereich Drehbuch abschloss, für seine Idee zu der Komödie „Karaoke im Regen“ von der ARD Degeto mit dem „Impuls 2016“ ausgezeichnet. Er erhält damit einen Treatmentauftrag im Wert von 7.500 Euro für den Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“. Koethe wurde die Auszeichnung im Rahmen der Veranstaltung „HMS on Screen“ überreicht, bei der die Filme der HMS-Studierenden ihren Teams, Familien und Freunden zum ersten Mal auf großer Leinwand im Cinemaxx Dammtor gezeigt werden.



Die Komödie „Karaoke im Regen“ erzählt die Geschichte der ungleichen Teenager-Zwillinge Carlo und Jenny, die ihrem alleinerziehenden Vater Klemens, ein hochbegabter Meteorologe mit Asperger-Syndrom, eine Frau suchen möchten, um den drohenden Familienumzug nach Grönland zu verhindern.



Aus insgesamt elf Stoffen entschied sich die vier-köpfige Degeto-Jury – Redaktionsleiter Sascha Schwingel, Stefan Kruppa, Diane Wurzschmitt und Jasmin Grünig (Redaktion) – für Koethes Treatment und begründete ihre Entscheidung folgendermaßen:



„Brix Vinzent Koethe erzählt in „Karaoke im Regen“ eine Liebesgeschichte – aber erfrischend anders. Dies liegt zum einen an den wirklich ungewöhnlichen, jedoch immer authentischen Figuren, zum anderen an seinem Gespür, die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit zu halten. Dank überraschender Ideen und Wendungen macht es einfach Spaß, sich auf diese Familie und ihren Weg einzulassen und zu erfahren, ob der Kuppelversuch der Kinder am Ende die für alle gewünschten Ergebnisse bringt. Da die Tonalität der Geschichte unserer Einschätzung nach gut zum Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“ passt, freuen wir uns, mit Brix Vinzent Koethe arbeiten zu können.“



Der „Impuls“ der ARD Degeto wird jährlich für die Studierenden des Bereichs Drehbuch einer deutschen Filmhochschule ausgelobt und soll die kreativen Stoffideen des deutschen Filmnachwuchses fördern.

HMS Hamburg Media School GmbH

Die Hamburg Media School bildet seit 2003 Studierende auf hohem Niveau zu Medienmanagern, Journalisten und Filmschaffenden aus. Neben den drei Masterstudiengängen bietet die HMS in Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg den Bachelorstudiengang "Digital Media" an, ein umfangreiches Executive-Education-Programm - vor allem im Online Marketing - sowie das Weiterbildungs-Programm "Digitale Medien für Flüchtlinge". Träger der HMS ist eine Public-private-Partnership - bestehend aus der Stiftung mit zahlreichen renommierten Verlagen, Sendern und Medienunternehmen, der Freien und Hansestadt Hamburg, der Universität Hamburg sowie der Hochschule für bildende Künste. Wichtige Aspekte der HMS sind der hohe Praxisanteil und die Internationalität der Ausbildung. Ein hochkarätiges Team aus Dozentinnen und Dozenten der Wissenschaft und Praxis bereitet die Studierenden exzellent und umfassend auf die Herausforderungen einer immer globaler agierenden Branche vor.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren