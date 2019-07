Pressemitteilung BoxID: 760673 (HLBS Informationsdienste GmbH)

HLBS-Symposium

"Entschädigung bei Landentzug - Bundesautobahn A 39"

Der durch den Bau der Bundesautobahn A39 notwendige Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen ist Gegenstand eines öffentlichen Symposiums des HLBS Landesverbandes Niedersachsen/Bremen am 24. Oktober 2019 in Uelzen. Dem HLBS (Hauptverband der Landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V.) geht es in erster Linie darum, unter Einbeziehung aller beteiligten Kreise und der Hinzuziehung von ausgewiesenen Rechtsexperten sowie Sachverständigen, wichtige Grundlagen für sachgerechte Betroffenheitsfeststellungen, Eingriffsmilderungen und Entschädigungsermittlungen zu erörtern und fachlich zu diskutieren.



Handlungsalternativen und praxisorientierte Problemlösungen sollen sachverständig aufgezeigt werden und damit helfen, konfliktträchtige Interessengegensätze abzumildern. In diesem Zusammenhang werden auch die im Juni 2019 neu erlassenen Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft (LandR 19) vorgestellt und kritisch gewürdigt. Vertreter der beteiligten Behörden kommen auf der Veranstaltung mit Impulsreferaten zu Wort, ebenso wie der landwirtschaftliche Berufsstand.



Das Symposium soll eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen. Es richtet sich daher nicht nur an die betroffenen Bewirtschafter und Eigentümer, sondern auch an alle mit der Thematik befassten Berater, Agrarjuristen, Sachverständigen sowie Verbands- und Behördenvertreter. Die Themen sind dabei über den Bau der A39 hinaus auch im Zusammenhang mit anderen Infrastrukturprojekten von Belang.



Die Veranstaltung ist kostenpflichtig. Es gelten Sonderkonditionen für Frühbucher.



Weitere Informationen:



Interessenten können ausführliche Seminarinformationen und die Teilnahmebedingungen bei der HLBS-Informationsdienste GmbH, Seminarabteilung, Engeldamm 70, 10179 Berlin,

Tel. 030 - 2008 967 70 oder unter www.hlbs.de abrufen.



Termin: 24. Oktober 2019



Ort:



Akzent Hotel Deutsche Eiche



Soltauer Str. 14



29525 Uelzen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (