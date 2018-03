HLBS-Seminar "Entschädigungsermittlung bei öffentlichem Landentzug"

Der HLBS (Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V.) veranstaltet am 30. Juni 2018 ein eintägiges Seminar zu wichtigen Bewertungsfragen in der Landwirtschaft für Sachverständige und sonstige Fachinteressierte.



Behandelt werden folgende Themen:







Rechtsgrundlagen zum Enteignungs- und Entschädigungsrecht einschließlich der Abgrenzung zur Sozialbindung des Eigentums. (Es wird ein Überblick über gesetzliche Bestimmungen und zum Stand der Rechtsprechung gegeben).

Landentzug aus landwirtschaftlichen Betrieben. Berücksichtigung betrieblicher Sonderwerte als Entschädigungsposition/Aufträge für Sachverständige.





Aus dem Inhalt:







Überblick über mögliche Entschädigungspositionen

Bedeutung der Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft

Bewertungsfragen bei An- und Durchschneidungs- sowie Umwegschäden/ Vorstellung differenzierter EDV-gestützter Lösungsansätze

Einführung in die Anwendung „HLBS-Mehrwege-Tax“





(CD-Vollversion ist im Seminarpreis enthalten)







Erwerbsverlustkalkulationen

Ermittlung von Pachtaufhebungsentschädigungen





Interessenten können ausführliche Seminarinformationen und die Teilnahmebedingungen bei der HLBS-Informationsdienste GmbH, Seminarabteilung, Engeldamm 70, 10179 Berlin, Tel. 030/2008 967 70 oder unter www.hlbs.de abrufen.



Termin: 30. Juni 2018



Ort: Bildungsstätte Gartenbau



35305 Grünberg/Hessen



Kosten: 270,00 Euro zzgl. USt

