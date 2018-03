Gartenbau - 2 Seminare für angehende Sachverständige

Im Gartenbau kommt es immer wieder zu Problemfällen im persönlichen, wirtschaftlichen und technischen Bereich, die einer Klärung durch Experten bedürfen. Zunehmend werden daher besonders sachkundige und unabhängige Personen für Begutachtungen, Überprüfungen, Beurteilungen von Pflanzen, für nachbarrechtliche Regelungen sowie für Wertermittlungen in Schadens- und Übertragungsfällen gesucht, die als anerkannte Sachverständige zur Verfügung stehen.



Geknüpft an die Tätigkeit als Sachverständiger sind besondere Sachkundevoraussetzungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger angestrebt wird.



Für Interessenten an einer Sachverständigentätigkeit im Bereich des Gartenbaus bietet der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V. – HLBS am 27. Juni 2018 ein neues praxisorientiertes Grundlagenseminar an. Branchenerfahrene Experten geben in der eintägigen Veranstaltung einen Einblick in die Grundlagen der Beweissicherung, erörtern deren praktische Probleme und erarbeiten mit den Seminarteilnehmern Mustergutachten zu verschiedenen in der Sachverständigen-Praxis vorkommenden Fällen.



Zuvor findet vom 25.-26. Juni 2018 ein allgemeines Einführungsseminar in die Sachverständigentätigkeit statt.



Die Veranstaltungen können einzeln gebucht werden. Seminarort ist jeweils die Bildungsstätte Gartenbau in Grünberg, Hessen. Die Teilnehmer erhalten ausführliche Unterlagen und ein Zertifikat. Nähere Informationen zum Inhalt und den Teilnahmebedingungen können Sie den beiliegenden Seminarplänen entnehmen.



1. HLBS-EINFÜHRUNGSSEMINAR IN DIE SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT (SV1)



Der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V. – HLBS bietet für Interessenten an einer Sachverständigentätigkeit ein Einführungsseminar an, indem die allgemeinen Grundlagen unabhängig vom jeweiligen Fachgebiet vermittelt werden. Die Veranstaltung wendet sich an Einsteiger, die an einer privaten Sachverständigentätigkeit im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Weinbau, Fischerei und Umweltschutz interessiert sind oder eine öffentliche Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen anstreben.



Das zweitägige Seminar findet dreimal pro Jahr (Frühjahr, Sommer und Herbst) in der Bildungsstätte Gartenbau in Grünberg statt und hat u.a. folgende Schwerpunkte:







Allgemeine Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit

Tätigkeitsfelder und Berufsbild des Sachverständigen

Anlässe und Methoden der Taxation

Vergütung des Sachverständigen im außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren

Finanzmathematische Grundlagen

Organisatorische Aspekte der Sachverständigentätigkeit

Grundzüge der Gutachtenerstellung: Aufbau eines Gutachtens

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung des Sachverständigen





kommende Termine: 25.-26. Juni 2018



29.-30. Oktober 2018



Ort: 35305 Grünberg/Hessen



Ausführliche Seminarinformationen und die Teilnahmebedingungen können Interessenten bei der HLBS-Informationsdienste GmbH, Seminarabteilung, Engeldamm 70, 10179 Berlin,

Tel. 030 - 2008 967 70 oder unter www.hlbs.de abrufen.



2. HLBS-WORKSHOP: BEWEISSICHERUNG und GUTACHTENERSTELLUNG IM GARTENBAU (SV WS-G)



Sobald Streitigkeiten mit Behörden, Firmen, den Nachbarn oder innerhalb der Familie bzgl. der Bewertung/Entschädigung von Pflanzen oder Produktionsflächen drohen, müssen entsprechende Beweise meist schnell gesichert werden. Dabei gilt es bestimmte Regelungen und Fristen zu beachten.



Der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V. – HLBS bietet im Juni 2018 einen Workshop an, indem das Thema „Beweissicherung“ eine wichtige Rolle spielt.



In einem einführenden Themenblock werden zunächst die rechtlichen Grundlagen der Beweissicherung durch Sachverständige von Bernd Walterscheidt, Richter a.D. AG Köln, erörtert. Dabei geht er auf die Anforderungen der Gerichte, die allgemeine Sorgfaltspflicht sowie auf die Gefahr der Befangenheit bei der Erarbeitung eines Gutachtens ein.



Der Sachverständige Dr. Andreas Mager aus dem Rhein-Sieg-Kreis berichtet anschließend über praktische Probleme der Beweissicherung und über die Vermeidung von Befangenheit. Zudem stellt er Werkzeuge für eine Ortsbesichtigung vor und gibt Beispiele zu Dokumentation und Analyse bei Schadensfällen.



Für Interessenten an einer Sachverständigentätigkeit im Bereich des Gartenbaus, aber auch für anderweitig Interessierte werden in der 2. Hälfte des eintägigen Seminars die Kenntnisse über die Abfolge der schrittweisen Gutachtenbearbeitung diskutiert und mit Beispielen aus der Praxis untermauert. In der Gruppe werden einfache Fallgestaltungen unter Anleitung der Referenten bearbeitet und anschließend Mustergutachten präsentiert. Die Gartenbauer Dr. Andreas Mager und Dr. Holger Scherhag bringen dabei ihre langjährigen Erfahrungen als Sachverständige ein.



Themenbereiche u.a.:







Ertragsausfallberechnung bei Kulturen u.a. im Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen

Pflanzenschäden durch Immissionen oder Pflanzenschutzmittel

Erstellen von Verkehrsgutachten für eine gärtnerische Nutzfläche





kommender Termin: 27. Juni 2018



Ort: 35305 Grünberg/Hessen



Ausführliche Seminarinformationen und die Teilnahmebedingungen können Interessenten bei der HLBS-Informationsdienste GmbH, Seminarabteilung, Engeldamm 70, 10179 Berlin,

Tel. 030 - 2008 967 70 oder unter www.hlbs.de abrufen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren