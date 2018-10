"Preisträger stellen sich vor"

09.10.18

Mit einem bunten Streifzug durch das vielfältige Repertoire der Flöte startet die beliebte Reihe „Musikalische Kaffeetafel“ in die neue Saison. Studierende der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort Wuppertal haben wieder sechs unterhaltsame Nachmittage vorbereitet, an denen die Gäste Salonmusik und leichte Klassik bei Kaffee und Kuchen genießen können.



Zum Auftakt stellen sich am Sonntag, dem 14. Oktober preisgekrönte Flötistinnen und Flötisten der Klasse Professor Dirk Peppel dem Publikum vor: Elena La Deur, Jon Thate, Saskia Worf, Richard Schwarz und Changhuan Xia haben ein spannendes Programm mit ausdrucksvollen und virtuosen Werken vom Barock bis zur Romantik zusammengestellt, begleitet von Olga Riazantceva, Klavier, und Liying Zhu, Gitarre.



Durch das Programm führt Marco Lombardo, die Leitung hat Dirk Peppel.



Tickets: KulturKarte, Tel. 02 02. 56 37 666

22 € inkl. Kuchen und „Kaffee bodenlos“



Veranstalter: Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

In Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln,

Standort Wuppertal

www.stadthalle.de





