Mittendrin im "neuen Wuppertal" - Geschäftsführerin Silke Asbeck stellt das Saisonprogramm 2017/2018 der Historischen Stadthalle Wuppertal vor

Jüngst von der Zeitung "Die Welt" zum "allerschönsten Konzertsaal" erkoren, blickt die Historischen Stadthalle optimistisch in die Zukunft, denn der Standort Wuppertal wird durch die aktuellen Infrastrukturmaßnahmen im Stadtzentrum enorm an Attraktivität gewinnen. Bessere Erreichbarkeit, mehr Übernachtungskapazitäten, eine ansprechende Shopping Mall - und die Historische Stadthalle Wuppertal ist mittendrin!



Die Spielzeit 2017/2018 bietet dabei wieder eine reiche Auswahl mit international bekannten Stars und aufregenden Neuentdeckungen.



Das Klavier-Festival Ruhr feiert 2018 zwei Jubiläen: 30 Jahre Initiativkreis Ruhr, 30 Jahre Klavier-Festival! Anfang März ist die Historische Stadthalle Gastgeber eines außergewöhnlichen Geburtstagskonzerts: Für das Zweite Stiftungskonzert des Klavier- Festivals Ruhr haben Stars der internationalen Konzertszene ihre Mitwirkung zugesagt und werden teilweise zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne musizieren.



Ein weiteres Jubiläum steht bereits im Herbst an: Zum 20. Mal findet dann der Ball Tango Argentino statt, eine der größten und beliebtesten Veranstaltungen dieser Art, zu der sich regelmäßig Tangoliebhaber aus ganz Europa in Wuppertal einfinden. So viel Begeisterung steckt an: Das Sinfonieorchester Wuppertal wird am Vorabend des Balls ein temperamentvolles Konzert mit sinfonischen Tangos spielen und damit das Tango-Fieber in die Höhe treiben.



In den zahlreichen weiteren Konzertprogrammen des Sinfonieorchesters Wuppertal in der Historischen Stadthalle finden sich beliebte Klassik-Highlights ebenso wie spannende Neuentdeckungen. Hochkarätige Gäste konzertieren gemeinsam mit dem Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektorin Julia Jones. Für junge Ohren werden die Reihen der Schul- und Familienkonzerte und auch der Ohrenkitzel im Sinfoniekonzert fortgesetzt.



Die Sauer-Orgel im Großen Saal der Historischen Stadthalle gehört zu den größten und schönsten Konzertorgeln in der Region. Die Reihe Orgel-Akzente bringt regelmäßig die große Vielfalt und Wandlungsfähigkeit dieses Instruments zu Gehör. Beim Eröffnungskonzert Orgel & Derwisch & Klezmer treffen christliche, islamische und jüdische Musik aufeinander. Zum Saisonende steht ein farbenreiches Konzert unter dem Motto Orgel & Chor auf dem Programm.



Bayer Kultur präsentiert die Pianisten Olga Scheps, Martin Stadtfeld, Tamar Beraia und Till Fellner. Im Klavierzyklus 2017/18 versammeln sich ausgesuchte Programme rund um die Klavier-Ikonen Bach, Schubert, Liszt und Chopin. Weiter fortgeführt wird auch die erfolgreiche Education-Reihe Ein Leben für die Bühne.



In der Kammerkonzert-Reihe Saitenspiel setzen in dieser Saison Joseph Haydns aus dem Geist der Aufklärung geschaffene Musik und das religiös geprägte OEuvre von Sofia Gubaidulina die Akzente.



Der Zyklus präsentiert unter anderem das Schumann Quartett, das Artis-Quartett Wien und das Mandelring Quartett. Außerdem wird der Cellist Peter Bruns eines der sieben Konzerte in der Historischen Stadthalle gestalten.



Die Reformation vor 500 Jahren hat die Welt verändert und prägt uns noch heute. Der Kirchenkreis Wuppertal feiert dieses Jubiläum unter dem Motto "Vergnügt, erlöst, befreit" mit einem zentralen Festgottesdienst am Reformationstag in der Historischen Stadthalle. Und auch die Wuppertaler Musikszene würdigt den 500. Geburtstag mit einem Konzert, bei dem Mendelssohns Lobgesang in großer Besetzung unter der Leitung von Julia Jones aufgeführt wird.



Ian Anderson wird im September im Rahmen seiner Jubiläumstournee mit seiner Band erneut in Historischen Stadthalle zu Gast sein. Außerdem macht Schiller, Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer Eins, auf seiner neuen Konzertreise auch in Wuppertal Station. Fury In The Slaughterhouse schenkt ihren Fans zum 30. Bandjubiläum eine besondere Akustik-Tour. Die Tribute-Band The Doors of Perception steht im Oktober gemeinsam mit dem Orchester der Musikhochschule auf der Bühne und Ende Mai gibt es eine weitere Auflage der spektakulären Rock meets Classic-Konzerte mit dem Rock-Veteranen Albert Hammond, Sinfonieorchester Wuppertal und amici del canto.



Torsten Sträter, Götz Alsmann und die Höhner stimmen Anfang Dezember das Publikum in vielfältiger Weise auf die Adventszeit ein. Weihnachtsfreude bescheren auch die traditionellen Chorkonzerte, der festliche Weihnachtsball der Tanzschule Schäfer und die Feier für Alleinstehende am Heiligabend. Fantasievolle Musicals über Pinocchio, Cinderella und Bibi Blocksberg bieten mitreißende Live-Erlebnisse für die ganze Familie.



Beste Unterhaltung steht zum Jahreswechsel auf dem Programm: Mit seinem Programm SEX und SECHZIG bereitet der britische Comedian Don Clarke seinem Publikum einen Zwerchfell strapazierenden Silvesterabend. Das Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Wuppertal bringt mit weltberühmten Filmmusik-Songs erotische Eskapaden, champagnerhafte Flirts und einen Schuss Melancholie ins Spiel. Und für die Fans von Operette und Musical stehen Anfang des Jahres mehrere hochkarätige Produktionen zur Auswahl.



Glanzvolle Bälle, Partys und Tanzsport-Veranstaltungen haben in der Historischen Stadthalle eine große Tradition. Beim Universitätsball feiern Absolventen und Angehörige der Universität gemeinsam mit allen Nachtschwärmern aus der Region. Ü30-Christmas Special und Tanz in den Mai verwandeln die Historische Stadthalle in die größte Partylocation im Bergischen Land.



Beim Dance4Fans Contest stellen junge Tänzer ihr Können unter Beweis und bei der DanceComp, der größten Tanzsport-Veranstaltung in NRW, schweben wieder mehrere Tausend Paare übers Parkett.



Kongresse, Verbrauchermessen, Fortbildungsveranstaltungen und Ausstellungen komplettieren das breite Angebot in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Im Restaurant Rossini locken Krimidinner, Musikbrunch und jahreszeitliche Sonderveranstaltungen. Im Mendelssohn Saal genießen Sie beschwingte Sonntagnachmittage an unserer Musikalischen Kaffeetafel, bei der wir Studierende der Hochschule für Musik in Wuppertal, die Stars von morgen, präsentieren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren