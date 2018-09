Atemberaubende Momente aus Flora und Fauna

17.09.18









Den Biber, den Wendehals, die Blaugrüne Mosaikjungfer - sie vor die Linse zu bekommen, erfordert intime Kenntnisse der Lebensräume und des Verhaltens der Tiere. Und darüber hinaus auch große Ausdauer, Sitzfleisch und viel Leidenschaft!



Dem vielfach preisgekrönten Fotografen Wolfram Otto gelingen in diesem opulenten Bildband überraschende, extrem seltene, gar einzigartige Momentaufnahmen. Er präsentiert die norddeutsche Flora und Fauna in ihrer ganzen Schönheit, Einmaligkeit und Vielfalt. Der Autor begibt sich in Sümpfe, auf Seen und Flüsse, sandige Ebenen und saftige Wiesen, in den Wald und an die Küsten. Er legt aber auch den Finger in die Wunden. Vor allem die intensive Land- und Forstwirtschaft setzen der Natur weiterhin zu, sodass sehr viele Arten Gefahr laufen, für immer aus unseren Gefilden zu verschwinden.



Der Autor:



Wolfram Otto, Jahrgang 1970, studierte Sportwissenschaft und Biologie in Rostock. Er ist seit 1990 Naturfotograf, seine Bilder wurden mehrfach preisgekröhnt. Ehrenamtlich ist er für den Naturschutz in den EU-Schutzgebieten »Ostvorpommersche Waldlandschaft« sowie »Wismarbucht und Salzhaff« aktiv.

