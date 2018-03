Top 5 Städtereisen für den Frühling 2018

Das Wochenende steht vor der Tür und hat erneut Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Gepäck. Mit diesen Top 5 Reisezielen von Hilton, kommen schnell wieder Frühlingsgefühle auf.



1001 Nacht in den Vereinigten Arabischen Emiraten



Für einen kurzen Ausflug in die Sonne ist die Metropole Abu Dhabi perfekt. Während Dubai für seine Wolkenkratzer und Einkaufsmöglichkeiten bekannt ist, ist Abu Dhabi von Kultur und Tradition geprägt. Wenn Sie den märchenhaften Traum von 1001 Nacht erleben möchten, übernachten Sie im Hilton Abu Dhabi und entspannen Sie am Privatstrand mit Blick auf den Arabischen Golf. Erkunden Sie die Stadt und besuchen Sie die berühmte Sheikh-Zayed-Moschee, bevor Sie ins Hotel zurückkehren, um in einem der 10 Restaurants zu speisen, darunter das preisgekrönte Bocca. Preise bereits ab 395 AED (87 Euro) pro Nacht, für ein Doppelzimmer mit Kingsize-Bett und Stadtblick. Für die besten Preise buchen Sie direkt unter www.hilton.com. Bilder hier



Romantischer Urlaub in Venedig



Venedig ist pure Romantik! Entfliehen Sie dem Alltag und erleben Sie die schöne Stadt. Das Hilton Molino Stucky bietet einen einzigartigen Blick auf die magische Stadt. Nur wenige Gehminuten vom Markusplatz entfernt und mit Blick auf den Giudecca Kanal bietet das Hotel einen Boot-Shuttleservice in die Innenstadt – ideal für einen romantischen Ausflug.



Preise ab 379 Euro pro Nacht, für ein Doppelzimmer mit Kingsize-Bett. Für die besten Preise buchen Sie direkt unter www.hilton.com.



Reise in den fernen Osten – Peking



Reisen Sie in den Fernen Osten in Chinas Hauptstadt Peking. Bekannt für seine langen Traditionen, modernen Innovationen und seinen Lebensstil, ist Peking das perfekte Ziel für kulturelle Ausflüge. Sehen Sie sich die Chinesische Mauer an oder besuchen Sie für mehr zeitgenössische Aktivität den Kunstbezirk 798. Diese Hotspots sind nur eine kurze Fahrt vom Hilton Beijing entfernt. Es ist zentral gelegen, nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Beijing Capital entfernt, und bietet eine gute Verkehrsbindung zu den besten Touristenattraktionen. Zu den Highlights der Stadt gehören neben einer einzigartigen Kultur auch hervorragende Einkaufsmöglichkeiten und ein pulsierendes Nachtleben.



Preise bereits ab 1,018 ¥ (131 Euro) pro Nacht für ein King Hilton Deluxe Doppelzimmer. Für die besten Preise buchen Sie direkt unter www.hilton.com.



Auf den Spuren von Prinzessin Sissi



Mit seinem schicken Dekor aus den 1920er Jahren bietet das Hilton Vienna Plaza das Flair einer Stadtunterkunft. Die österreichische Hauptstadt Wien wird mit ihren historischen Gebäuden wie der Staatsoper, dem Kunsthistorischen Museum, dem Rathaus, dem Burgtheater und der Wiener Börse eine bleibende Erinnerung hinterlassen – direkt vor der Tür des Hotels. Für Feinschmecker ist ein Stück der leckeren Sachertorte oder ein Besuch auf dem Naschmarkt ein Muss.



Preise ab 187 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer mit Kingsize-Bett. Für die besten Preise buchen Sie direkt unter www.hilton.com.



Reise zurück ins antike Griechenland



Die Akropolis in Athen ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen, die man nicht verpassen sollte. Von den privaten Balkonen der Zimmer im Hilton Athens aus genießen Sie eine Aussicht auf die antike Stätte und die Skyline der Stadt. Die malerische Stadt selbst ist eine bunte Mischung aus Antike und Moderne. Es bietet einen tollen Urlaubsort: Egal, ob es ein pulsierendes Nachtleben oder ein ruhiger Tag am Strand ist, Athen hat viel zu bieten!



Preise ab 279 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer mit Kingsize-Bett. Für die besten Preise buchen Sie direkt unter www.hilton.com.

