Hampton by Hilton debütiert in Frankreich

04.02.19

Hampton by Hilton hat seine Türen in Frankreich geöffnet und lädt die Gäste ein, den Hamptonality Service auch in der französischen Hauptstadt zu erleben. Hilton hat sich mit der NAOS Hotel Groupe zusammengetan, um seine preisgekrönte, globale Marke mit über 2.410 Hotels weltweit auch in Frankreich einzuführen. Das Hotel schließt sich elf anderen Hilton Hotels im Land an, darunter das kürzlich eröffnete Hilton Garden Inn Bordeaux City Center.Das Hampton by Hilton Paris Clichy liegt vor den Toren von Paris, in einem schnell wachsenden Geschäftsviertel. Die Lage ermöglicht Geschäftsreisenden einen einfachen Zugang zum Palais des Congrès Porte Maillot und ist nur fünfzehn Minuten vom Pariser Stadtzentrum entfernt. Mit 156 Gästezimmern, kostenlosem warmem Frühstück und kostenlosem Fitnesscenter ist das Hotel die ideale Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende.„Wir freuen uns sehr, Hampton by Hiltons freundlichen und zuvorkommenden Service auch nach Paris zu bringen“, sagte Stephanie Le Vu, General Managerin des Hampton by Hilton Paris Clichy. „Gästen, die geschäftlich oder privat in die Stadt reisen, bietet unser Hotel eine komfortable Unterkunft nahe des So Ouest, den Galeries Lafayette und der Oper.“Die Eröffnung des Hampton by Hilton Paris Clichy ist ein Meilenstein für die Marke, die nun 250.000 Zimmer in Hampton by Hilton-Hotels auf der ganzen Welt zählt.Hampton by Hilton Paris Clichy ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm der 15 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Buchen Sie direkt über Hilton.com, über die Hilton Honors App oder über andere offizielle Hilton-Kanäle, um weitere Vorteile und eine Preisgarantie zu erhalten.In Europa, dem Nahen Osten und in Afrika hat Hiltons schnelles Wachstum allein im letzten Jahr fast 25.000 Arbeitsplätze geschaffen. HAMPTON BY HILTON PARIS CLICHY HIGHLIGHTS





Günstige Lage, nur 3 km vom Palais des Congrès Porte Maillot entfernt

Moderner Business Hub für kleine Meetings

Voll ausgestattetes 24-Stunden-Fitnesscenter

Kostenloses WLAN im gesamten Hotel





Über Hampton by Hilton

Das seit neun Jahren führende Lodging-Franchise-Unternehmen (Quelle: Entrepreneur®) Hampton by Hilton ist zusammen mit Hampton Inn by Hilton und Hampton Inn & Suites by Hilton mit mehr als 2.410 Hotels und über 247.000 Zimmern in 25 Ländern und Regionen für preisbewusste und qualitätsorientierte Reisende die erste Wahl. Hochwertige Unterkünfte und Annehmlichkeiten wie kostenfreies WLAN, kostenfreies, warmes Frühstück und die On The RunTM Frühstückssnacks machen aus Hampton by Hilton den Branchenführer in seinem Bereich. Die Teammitglieder von Hampton by Hilton bieten einen freundlichen, authentischen, fürsorglichen und durchdachten Service, den wir Hamptonality nennen – bei uns steht Gästezufriedenheit an erster Stelle. Und deshalb geben wir Ihnen die 100% Hampton Guarantee®. Hilton HonorsMitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton Kanäle buchen, erhalten Sofortvorteile. Weitere Informationen über Hampton by Hilton finden Sie unter www.hampton.com oder newsroom.hilton.com/hampton und Sie können über Facebook, Twitter, YouTube und Instagram mit uns in Kontakt bleiben.



