Curio Collection by Hilton debütiert in der Stadt der Liebe mit erstem Hotel in Paris

Hilton (NYSE:HLT) gab heute die Eröffnung des Niepce Paris Hotel, Curio Collection by Hilton (Hilton Worldwide Group) bekannt. Das Hotel wurde handverlesen ausgesucht, als Teil der exklusiven Sammlung von einzigartigen, unabhängigen Hotels und Resorts, die alle für ihre Individualität gefeiert werden. Das Hotel gehört zu den fast 50 gehobenen Curio Collection by Hilton Hotels weltweit.





Das neue Hotel liegt im Herzen von Paris und bietet Gästen die Nähe zu unerwarteten Entdeckungen in Montparnasse. In der Cartier-Stiftung für zeitgenössische Kunst können Gäste die reiche Kunst und Kultur von Montparnasse erkunden. Als Alternative zum belebten Eifelturm bewundern sie vom Montparnasse-Turm aus den Panoramablick auf Paris. Das Hotel ist ideal gelegen und nur wenige Meter vom Bahnhof Montparnasse entfernt. Historische Monumente, Museen und die köstliche Küche, die die Stadt zu bieten hat, sind so leicht erreichen.



„Wir freuen uns, das Niepce Paris Hotel, Curio Collection by Hilton willkommen zu heißen sowie unser Debüt in der berühmten Stadt Paris zu geben”, sagt Mark Nogal, Global Head von Curio Collection by Hilton. „Die Eröffnung des Niepce Paris Hotel unterstreicht unser Engagement, unsere Kollektion in wichtigen Destinationen auf der ganzen Welt zu erweitern, und wir freuen uns darauf, Reisenden im Bezirk Montparnasse eine außergewöhnliche und unvergessliche Erfahrung zu bieten“.



Das Hotel Niepce Paris, Curio Collection by Hilton, versetzt Reisende in die „Goldenen Zwanziger” zurück, inspiriert von Janine Niepce, einer der einflussreichsten Fotokünstlerinnen dieser Zeit. Janines berühmte Aufnahmen werden in den Gästezimmern, Fluren und Deckenanzeigen festgehalten und verleihen dem künstlerischen Ambiente des Hotels eine besondere Note. Die Gäste können aus 52 stilvollen Gästezimmern wählen, darunter drei elegante Suiten. Die geräumigen Zimmer verfügen über die neueste Technologie mit Tablet-Steuerungssystemen und Highspeed-Internet. Die Suiten verfügen zudem über einen separaten Wohnbereich.



Hotel-Highlights





Kulinarisches Erlebnis: Gäste können es sich im Hauptrestaurant des Hotels La Verriere Paris gemütlich machen. Im Herzen des Hotels gelegen, mit einem atemberaubenden Glasdach, garantiert das Restaurant ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Gäste können eine Auswahl an französischer und internationaler Küche mit frischen Zutaten genießen. Darüber hinaus begrüßt das La Galeria seine Gäste in einer vollkommen entspannenden Atmosphäre mit einer Auswahl der besten Weine und Cocktails sowie einem ansprechenden Speiseangebot.







Anspruchsvolle Veranstaltungen: Das Hotel bietet kleineren Besprechungen einen 73 Quadratmeter großen Tagungsraum, der mit modernster Technologie ausgestattet ist, darunter einen 55 Zoll Flachbildschirm, einen drahtlosen Videoprojektor und WLAN.







Wellnessbereich: Für diejenigen, die Sport treiben möchten, bietet das Hotel ein Hightech-Fitnessstudio, das den Gästen zur Verfügung steht.





„Sechzehn Millionen Reisende waren letztes Jahr in Paris, eine Rekordzahl an Besuchern in den letzten 10 Jahren. Angesichts dieses zunehmenden Tourismus freuen wir uns sehr, unser Markenportfolio in der Stadt zu erweitern und das erste Anwesen der Curio Collection by Hilton in der Hauptstadt zu eröffnen“, sagt Simon Vincent, Executive Vice President und President, Europe, Middle East und Afrika, Hilton.



Das Niepce Paris Hotel, Curio Collection by Hilton ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gäste-Treueprogramm für Hiltons 14 verschiedene Hotelmarken. Mitglieder, die direkt buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen. Dazu gehören ein flexibler Zahlungsschieber, mit dem Mitglieder nahezu jede Kombination aus Punkten und Geld für die Buchung ihres Aufenthalts wählen können sowie ein exklusiver Mitgliederrabatt, die Nutzung des kostenlosen Standard-WLANs und der Hilton Honor App.



Für weitere Informationen oder um eine Reservierung vorzunehmen, besuchen Sie www.niepceparishotel.curiocollection.com oder rufen Sie unter +33 6 45 83 82 14 an. Die Unterkunft wird von Naos Hotel Group verwaltet. Weitere Informationen zu kürzlich und bevorstehenden Curio Collection by Hilton Eröffnungen finden Sie unter news.curio.com/openings.



Über Curio Collection by Hilton



Curio Collection by Hilton (curiocollection.com) ist ein gehobenens, globales Portfolio von fast 50 einzigartigen Hotels und Resorts, die aufgrund ihres einzigartigen Charakters ausgewählt wurden. Die Eigenschaften von Curio Collection sprechen Reisende an, die nach unerwarteten und authentischen Erlebnissen suchen, sowie die Vorteile des Hilton Honors Treueprogramm. Lesen Sie die neuesten Marken- und Immobiliengeschichten unter news.curiocollection.com; entdecken Sie die Reiseziele von Curio Collection mit den Augen der Einheimischen mit 48 Stunden Routen auf citiesbycurio.com; und verbinden Sie sich mit Curio Collection auf facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection und twitter.com/curiocollection.

Hilton Frankfurt Hotel

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltklasse Marken mit mehr als 5.200 Hotels und mit mehr als 856.000 Zimmern in 105 Ländern und Territorien. Hilton erfüllt seine Mission, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, indem es außergewöhnliche Erlebnisse bietet - jedes Hotel, jeder Gast, zu jeder Zeit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen verwaltet auch ein preisgekröntes Kundenbindungsprogramm, das Hilton Honors. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton Kanäle buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen, einschließlich eines flexiblen Zahlungsreglers, der es den Mitgliedern ermöglicht, genau auszuwählen, wie viele Punkte mit Geld zu kombinieren sind, einen exklusiven Mitgliederrabatt, der nirgendwo anders zu finden ist und Standard WLAN. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.





