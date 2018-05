Wakeboarden mit dem Champion persönlich: Hillside Beach Club veranstaltet die Watersports Week

Wassersportfans aufgepasst: Der Hillside Beach Club in Fethiye veranstaltet dieses Jahr für alle Adrenalinjunkies eine aufregende Aktionswoche. Mit dabei ist wieder der bekannte Wassersportler Shawn Watson, der auf seinem Wakeboard nicht nur ausgefallene Stunts präsentieren wird, sondern auch für individuellen Unterricht zur Verfügung steht. Die Watersports Week findet vom 14. Mai bis 20. Mai 2018 statt.



Privatunterricht mit Shawn Watson

Bereits in den letzten Jahren wurde die Watersports Week, ehemals Fun & Fame Week, im Hillside Beach Club mit großer Begeisterung von den Gästen angenommen. Das diesjährige Revival soll genauso überzeugen und bietet besondere Highlights: neben verschiedener Themenpartys im Resort, haben Wassersportbegeisterte die einmalige Möglichkeit ihre Wakeboard-Fähigkeiten zusammen mit Shawn Watson zu perfektionieren. Watson zählt zu den besten Wakeboardern der Welt und bietet Interessierten die komplette Woche diverse Trainingseinheiten. Der Hillside Beach Club, der die erste offizielle Wasserski- und Wakeboard-Schule der Türkei führt, berechnet den Gästen keine extra Gebühr für die Unterrichtstunden und so haben Gäste nach der Anmeldung nur die regulären Kurskosten zu tragen. Bei den jeweils 50-minütigen Privatstunden können sich Urlauber durch die individuelle Betreuung den ein oder anderen Geheimtipp des Champions aneignen.



Weitere Angebote für Wasserliebhaber im Hillside Beach Club

Natürlich bietet der Hillside Beach Club auch für diverse andere Wassersportarten eine breitgefächerte Auswahl, die jedes Sportlerherz höherschlagen lässt. Bei einer Tour mit dem Katamaran können Urlauber beobachten wie Kizil Ada, die nicht umsonst die rote Insel heißt, sich in die satten Farben des Sonnenuntergangs hüllt. Kostenfrei können außerdem Paddle Board- und Windsurf-Aktivitäten in der traumhaften Bucht am Mittelmeer genossen werden. Alternativ kann die ganze Familie bei einem Tauchgang die schillernde Unterwasserwelt der Türkei erleben - diverse Kurse, sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene, helfen dabei ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Für alle erfahrenen Taucher bietet sich die Chance im glasklaren Wasser zum größten Schiffswrack der Türkei zu tauchen. Erfahrene Profis bieten zudem individuellen Segelunterricht an: Nach ausreichender Anleitung können Urlauber selbst in See stechen und auf eigene Faust die lykische Küste mit ihren verträumten Buchten und Inseln erkunden.



Keine Wasserratte?

Wer genug von Wasseraction hat, kann den Tag auch auf andere Art und Weise bei Pilates, Yoga oder Beachvolleyball nutzen – der Hillside Beach Club liefert für jeden Gast die passende Unterhaltung. Auch Ruhe- und Entspannungssuchende kommen im renommierten Resort auf ihre Kosten: Am Silent Beach, weitab vom Trubel, bietet sich die Möglichkeit die Seele baumeln zu lassen oder im direkt anliegenden Nature Spa auf Entdeckungstour zu gehen. Auch der Sanda Day Spa lässt Gäste bei wohltuenden Massagen oder dem Besuch eines traditionell türkischen Bads den Alltag vergessen und einen unvergesslichen Urlaub erleben.



Eingebettet in üppige Pinienwälder, direkt an der hauseigenen, Kalemya-Bucht, liegt der Hillside Beach Club. Drei Strände, von denen zwei ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sind, laden in diesem Fünf-Sterne-Resort zum Entspannen, Baden und Schnorcheln ein. Die drei Restaurants versprechen mit einer Vielfalt an hochwertigen mediterranen und internationalen Speisen kulinarische Höchstgenüsse. Für die besonderen Vorlieben der kleinen Gäste kocht im Hauptrestaurant zudem der sogenannte "Baby-Chef". Mit seinem vielseitigen Sport- und Freizeitprogramm ist der Hillside Beach Club das ideale Ferienziel für die ganze Familie. Die nahegelegene Hafenstadt Fethiye liegt nur etwa vier Kilometern entfernt, der Flughafen Dalaman ist in etwa einer Stunde erreichbar. Seine verkehrsgünstige Lage sowie die Nähe zu zahlreichen Attraktionen machen den Hillside Beach Club zum perfekten Ausgangspunkt, um die Lykische Küste und ihre kulturelle Vielfalt zu erkunden. Die innovativen Management-Strategien des Hotels wurden jüngst von der Harvard Business School analysiert. Herausgekommen ist dabei eine Case Study, die nun auch an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Eliteuniversität gelehrt wird.



