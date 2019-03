ein&zwanzig 2019: Gewinner des internationalen Nachwuchswettbewerbs stehen fest

18.03.19

Der Rat für Formgebung fördert mit dem Wettbewerb ein&zwanzig den Designnachwuchs: Von 824 Einreichungen aus 73 Ländern wurden die 21 besten Projekte ausgezeichnet. Eine Woche lang werden sie in Mailand anlässlich des Salone del Mobile 2019 präsentiert. Für das Ausstellungsdesign zeichnet das renommierte Designstudio Studiopepe verantwortlich. Bei der Preisverleihung am 08. April wird auch die höchste Auszeichnung »Best of Best« vergeben.



Eröffnet wird die Gewinnerausstellung am Tag der Preisverleihung, am 08. April 2019. Zu diesem Anlass sind Journalisten und Öffentlichkeit herzlich eingeladen. Die Press Preview findet ab 15:00 Uhr statt, die offizielle Ausstellungseröffnung mit anschließender Preisverleihung ab 18:00 Uhr.



Mit 824 Einreichungen konnte der Wettbewerb einen Zuwachs um 12 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Auch die Internationalität nahm weiter zu und stieg von 60 auf insgesamt 73 teilnehmende Länder. Der Rat für Formgebung bietet den 21 Gewinnern mit der Ausstellung in Mailand während der Tortona Design Week eine prominente Plattform, fördert die Sichtbarkeit der Nachwuchsdesigner und ermöglicht ihnen das Knüpfen wichtiger Kontakte. Der Tortona Design District wird während des Salone del Mobile zum Anziehungs- und Treffpunkt der internationalen Designszene.



Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung, über die zunehmende Popularität des Wettbewerbs: »Wir sind stolz, dass der ein&zwanzig-Award und die damit verbundene Ausstellung sich in den letzten Jahren zum entscheidenden Ort entwickelt hat, an dem sich die junge, internationale Designszene während des Salone del Mobile austauschen und mit den wichtigen Produzenten und Unternehmen vernetzen kann. Zudem zeigt das positive Presseecho, dass der Nachwuchswettbewerb auch in der Öffentlichkeit als relevante Plattform wahrgenommen wird.«



Die wichtigsten Informationen im Überblick





Ausstellungseröffnung + Preisverleihung: 08. April 2019, 18:00 Uhr, Tortona Design District, Via Tortona, 31, 20144 Mailand



Press Preview: 08. April am selben Ort, ab 15:00 Uhr





Gewinnerausstellung: 09. - 14. April 2019, 10:00 - 21:00 Uhr





Ausstellungsdesign von Studiopepe: www.studiopepedesign.it





Mehr über die 21 Gewinner unter: www.ein-und-zwanzig.de/preistraeger



Bildmaterial finden Sie in unserer Dropbox: http://bit.ly/presse21



