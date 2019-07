Pressemitteilung BoxID: 758847 (HGHI Holding GmbH)

Mall of Berlin: Tesla eröffnet neue Filiale

Größter Showroom in der Hauptstadt

Der kalifornische Autobauer und Energiekonzern Tesla eröffnet in der Mall of Berlin in Berlin-Mitte (Leipziger Platz 12, 10117 Berlin) den größten Showroom der Hauptstadt. Auf rund 350 Quadratmetern Fläche präsentiert der Elektroautohersteller ab Freitag, den 5. Juli 2019 die Tesla Modelle S und X sowie das neue Model 3. Der Showroom befindet sich im Erdgeschoss der Mall of Berlin (Eingang Voßstraße).



„Wir freuen uns sehr darüber, interessierten Besuchern ab sofort einen weiteren Standort mitten im Herzen Berlins bieten zu können, in dem sie sich über Tesla Produkte informieren können. Die Mall of Berlin bietet uns in zentraler Lage einen idealen Showroom, um unsere Produkte angemessen präsentieren zu können", heißt es seitens der Tesla Presseabteilung in Deutschland.



Der neue Store ist neben den Tesla-Vertretungen am Flughafen Schönefeld und Kurfürstendamm die dritte Filiale in der Hauptstadt. In dem neuen Showroom werden neben dem Model S und dem Model X auch das seit Anfang des Jahres in Deutschland verfügbare Model 3 ausgestellt sein. Besucher des Stores können sich die Fahrzeuge dort in aller Ruhe anschauen und von fachkundigen Tesla-Mitarbeitern erklären lassen und sich bei Interesse gleich für eine Probefahrt registrieren.



„Wir freuen uns sehr, dass Tesla nun auch in der Mall of Berlin vertreten ist. Die Elektromobilität boomt und unseren Besuchern bietet sich in der Mall of Berlin faszinierende Technik zum Anfassen“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.



Die Mall of Berlin, die 2014 auf dem ehemaligen Areal des Großkaufhauses Wertheim eröffnet wurde, umfasst insgesamt ca. 76.000 qm Retailfläche, ca. 12.000 qm Hotelfläche und ca. 30.000 qm Wohnfläche. Mit rund 300 Shops und einem der größten Foodcourts in Deutschland lockt die Mall of Berlin jährlich rund 22 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an.



Die Öffnungszeiten der Mall of Berlin sind Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und an verkaufsoffenen Sonntagen von 13 bis 19 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter www.mallofberlin.de oder folgen Sie uns auf Facebook (@mallofberlin) und Instagram (@mallofberlin_).





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (