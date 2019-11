Pressemitteilung BoxID: 776055 (Hey-Sign GmbH)

Ausgezeichnet!

HEY-SIGN Sitzmöbel Diamond erhält den German Design Award Winner 2020

Die in Meerbusch bei Düsseldorf ansässige Filzmanufaktur HEY-SIGN erhält einen wichtigen deutschen Designpreis: Das Sitzmöbel Diamond wird mit dem „German Design Award 2020 Winner“ in der Kategorie ‚Furniture‘ ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis im Rahmen der Fachmesse Ambiente, die vom 07. – 11. Februar 2020 in Frankfurt stattfindet.



Begründung der Jury:

„Die markante polygonale Form aus Dreiecken und Quadraten erinnert an die Ästhetik eines Diamanten, wodurch der Hocker die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein interessantes Möbel, das sich auch als Tisch nutzen lässt und mit seinem originellen Design viele Interieurs als interessanter Blickfang ergänzt.“ Quelle: Rat für Formgebung, Team German Design Award



Zum German Design Award:

Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung. Er gehört zu den international führenden Kompetenzzentren für Design. Seit über 60 Jahren zeichnet der Rat für Formgebung innovative Produkte und Projekte aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.



HEY-SIGN Produktbeschreibung:



Sitzmöbel DIAMOND glänzt mit seinem gekonnt gekantetem Design.



Mit edler Optik wartet das Sitzmöbel DIAMOND auf, die stark an einen geschliffenen Diamanten erinnert. Es ergeben sich immer wieder neue, interessante Perspektiven und Blickwinkel. Die Flächenkombination aus Quadraten und Dreiecken ist besonders apart. Das Sitzmöbel DIAMOND wirkt wie ein Objekt im Raum, das je nach Drehung dominant oder filigran anmutet und auch als Beistelltisch verwendet werden kann.



Wie alle HEY-SIGN Produkte ist auch das Sitzmöbel DIAMOND aus dem nachhaltigen Material Wollfilz aus reiner Schurwolle gefertigt. Als Kern dient ein stabiler Schaumstoffkörper. Die zeitlose Form fügt sich in jede öffentliche wie private Umgebung ein. Zur Auswahl stehen 45 HEY-SIGN Wollfilz-Farben.





