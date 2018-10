Spielzeug für alle!

12.10.18

Am SAMSTAG, den 20. Oktober 2018 von 10 bis 15 Uhr werden in den Räumen des Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseums besondere Schätze angeboten. Schließlich weihnachtet es bald sehr und so werden die einen Regale leer und die anderen bald wieder voll…



Das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum knüpft an eine alte Tradition an und veranstaltet in seinen Räumen einen Puppen-, Bären- und Spielzeugmarkt. Neben kostbaren Sammlerstücken wird es auch Schnäppchen oder erste Weihnachtsgeschenke zu kaufen geben.



Ein besonderes Highlight wird der Verkauf von Comic-Spielfiguren durch Hanno Schäfer in unserem Sammlerkabinett sein. Hier zeigt er nämlich zurzeit etwa 2000 Figuren aus seiner umfangreichen Sammlung. Am Sonntag, den 21.10.2018 um 15 Uhr bietet er zusätzlich noch eine Sonderführung durch seine Ausstellung an.



Während des Marktes wird mit Kaffee und Kuchen vom Trägerverein des Museums natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt beträgt an diesem Tag nur 2 Euro.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.HPuSM.de. Anfragen gern unter info@HPuSM.de oder 06181 86212.

