8.000 Euro für die Museumswerkstatt

25.02.19

Für den Ausbau seiner Bildungsprogramme hat das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum eine großzügige Spende über 8.000 Euro vom Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe erhalten. „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat viele Gesichter. Hier im Puppen- und Spielzeugmuseum präsentiert sich diese wichtige Aufgabe von seiner schönsten Seite“, kommentiert die Präsidentin des Clubs, Dagmar Dräger, die Intention des Serviceclubs, „die hervorragende Arbeit, die hier im Museum geleistet wird, zu fördern und zu unterstützen“.



Bei einem informativen Clubabend im Museumscafé erzählte die Leiterin, Dr. Victoria Asschenfeldt, von den unterschiedlichen Formaten, die das Museum mittlerweile anbietet. Neben Schulklassen- und Kita-Programmen werden auch Workshops oder Ferienprogramme für kleinere Gruppen aller Altersklassen angeboten. Auch Kurse für Erwachsene sollen demnächst in die Testphase gehen, da sich bei einigen Angeboten im vergangenen Jahr eine Nachfrage hierfür entwickelt hat.



Mit der neuen Museumswerkstatt eröffnen sich hier nach ihren Worten ganz neue Möglichkeiten. Zudem können hier die „Produkte“ auch in kleine Ausstellungen eingehen. Zwei Glas-Vitrinen bieten hierfür Raum. So können die kreativen Köpfe ihre Werke am Wochenende im Rahmen einer kleinen Ausstellung auch Familie und Freunden vorstellen. Wie Dr. Asschenfeldt erläutert, greift die Idee dahinter die Erfahrung auf, dass Angebote kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche noch nachhaltiger wirken können, wenn auch die Familien und Freunde daran in irgendeiner Form teilhaben. „Das eigene Tun kann so als Gesprächsanlass dienen, neue Themen auf den Tisch bringen und auf diese Weise vielleicht Anstöße für den gemeinsamen Besuch weiterer kultureller Angebote geben.“



Bei einem abschließenden Rundgang durch das Museum, bei dem an der einen oder anderen Stelle eigene Kindheitserinnerungen geweckt wurden, und einer Besichtigung der Museumswerkstatt zeigten sich die Damen des Lions Club von den bisherigen Veränderungen und Neuerungen sehr angetan. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die eine oder andere von uns demnächst noch einmal zu einem vertiefenden Besuch vorbeikommt, auch um dann die neue Carrera-Bahn zu bewundern.“



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.HPuSM.de

