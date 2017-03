Kunst- und Kulturminister Boris Rhein: Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis geht an Gero Troike

Kunst- und Kulturminister Boris Rhein hat heute bekannt gegeben, dass die Jury den achten Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis dem sächsischen Bühnen- und Kostümbildner, Maler, Autor und Regisseur Gero Troike zuerkannt hat.



Kunst- und Kulturminister Boris Rhein: „Mit Gero Troike erhält ein wahrer Universalkünstler den Hein-Heckroth-Preis. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten mit allen wichtigen Regieteams gearbeitet und Bühnen für die großen Häuser der Republik gestaltet. Seine Räume faszinieren als organischer Teil einer Inszenierung. Sie sind keine rein dienenden Spielräume, sondern behaupten selbstbewusst ihren künstlerischen Wert, mit dem sich Regie, Schauspieler und Publikum auseinandersetzen können. Gero Troike ist ein mehr als würdiger Preisträger – ich freue mich, dass sich die Jury für ihn entschieden hat.“



Gero Troike, geboren 1945 in Schönheide im Erzgebirge, absolvierte eine Lehre als Laborant für Geologie und Mineralogie in Berlin und beschäftigt sich seit 1965 mit Malerei und Grafik. Nach Nebentätigkeiten als Beifahrer, Bühnen- und Friedhofsarbeiter begann er ab 1968 als Theatermaler, Kascheur und Bühnenbildassistent zu arbeiten. Ab 1975 war er als Bühnen- und Kostümbildner am Maxim Gorki Theater, an der Volksbühne Berlin und am Deutschen Theater Berlin tätig und arbeitete mit Regisseuren wie Manfred Karge, Matthias Langhoff, Alexander Lang, Thomas Langhoff und Jürgen Gosch. Am Schauspielhaus Bochum arbeitete er ab 1984 mit Manfred Karge und Alfred Kirchner, später am Thalia Theater Hamburg, an der Oper Frankfurt, der Oper Amsterdam und der Schaubühne Berlin mit Jürgen Gosch. Nach dem Tod seiner Tochter Sara 1988 zog Gero Troike ins Sauerland. Von hier aus folgten Regiearbeiten in Wiesbaden, Gent, Bochum und an der Volksbühne Berlin. Seit den 1990er-Jahren beschäftigt sich Gero Troike vorrangig mit der Malerei und der Arbeit an Bühnentexten. 1993 wurde sein Stück Dolgensee, ein Naturalist am Deutschen Theater Berlin unter eigener Regie uraufgeführt. 2009 lief die Todesfantasie Gute Nacht, du falsche Welt ebenfalls unter Gero Troikes Regie an der Volksbühne Berlin.



Der vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit 5.000 Euro dotierte Preis wird gemeinsam mit der Hein-Heckroth-Gesellschaft und der Stadt Gießen seit 2003 alle zwei Jahre verliehen. Er gilt als derzeit einziger Preis in Deutschland, der sich explizit dem Bühnenbild als eigenständigem Kunstwerk widmet.



Mit dem Hein-Heckroth-Preis werden herausragende Künstler und Bühnenbildner ausgezeichnet, die die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst kreativ in ihre Arbeiten einfließen lassen – ganz im Sinne des künstlerischen Erbes des Malers und Bühnenbildners Hein Heckroth (1901-1970). Bisherige Preisträger waren Erich Wonder, Achim Freyer, Karl-Ernst Herrmann, Robert Wilson, Christoph Schlingensief, Anna Viebrock und Bert Neumann.



Für den mit 2.500 Euro dotierten Förderpreis, den die Stadt Gießen zeitgleich mit dem Hauptpreis vergibt, hat Gero Troike die Bühnen- und Kostümbildnerin Jil Bertermann vorgeschlagen.



Die Preisverleihung findet am 23. April 2017 um 11:00 Uhr im Stadttheater Gießen statt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren