Al-Wazir zum Schlichtungsergebnis Busfahrer

Zum Schlichtungsergebnis zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Landesverband hessischer Omnibusunternehmer erklärt der hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerminister Tarek Al-Wazir:



„Egal ob der Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Sport – jeden Tag nutzen Millionen Hessen den ÖPNV. Viele von ihnen haben während der Streiks erfahren müssen, was es bedeutet, wenn viele Busse von heute auf morgen nicht mehr fahren.



Deshalb ist es für mich besonders erfreulich, dass jetzt ein bis Frühjahr 2019 laufender Tarifvertrag vereinbart wurde. Das gibt den Fahrgästen die Sicherheit, dass der Busverkehr nicht bestreikt wird.



Im Sinne der Kundinnen und Kunden ist es sicher auch, dass in dem neuen Tarifvertrag für die Zukunft eine Schlichtungsklausel aufgenommen werden soll. Diese soll es ermöglichen, dass jeweils eine Tarifpartei die Schlichtung ausrufen kann. Damit wird ein wochenlanger Ausfall des Busverkehrs wie zu Beginn des Jahres hoffentlich in Zukunft verhindert.



Es ist den Schlichtern gelungen, einen Vorschlag zu machen, der sowohl den berechtigten Interessen des Personals, der Bezahlbarkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs und den Interessen der Kundinnen und Kunden gerecht wird.



Besonders begrüße ich den Blick in die Zukunft, den die Tarifparteien mit den Regelungen zur Stärkung der Ausbildung machen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren