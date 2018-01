FSC-Zertifizierung des Hessischen Staatswaldes teuer und unsinnig

Der Hessische Waldbesitzerverband sieht seine Einschätzung der ökologischen und ökonomischen Folgen einer FSC-Zertifizierung für den Hessischen Staatswald durch das Gutachten der Fima Unique voll bestätigt. Die im Gutachten bezifferten Mehrkosten und Mindererträge durch die FSC-Kriterien von mindestens 8 Millionen Euro jährlich umfassen nur die direkten Kosten für den staatlichen Forstbetrieb. „Es ist den Waldbauern und waldbesitzenden Kommunen kaum zu erklären, warum sie drastisch höhere Beförsterungskostenbeiträge an Hessen-Forst bezahlen sollen, um die Schuldenbremse einzuhalten, wenn die Landesregierung Hessen-Forst gleichzeitig ein so teures Zertifikat verordnet, das nichts bringt,“ sagt der Waldbesitzerpräsident Michael Freiherr von der Tann heute vor 200 Waldbauern in Fulda Margaretenhaun.



Die Folgen für Arbeitsplätze und entgangene Wertschöpfung in der nachgelagerten Holzwirtschaft deutet das Gutachten nur an, ohne Kosten dafür zu benennen.



Waldbauern fühlen sich von Ministerin Hinz verschaukelt



Noch am 17. Februar 2017 hat Umweltministerin Hinz den Waldbauern und Förstern in der Kreisgruppenversammlung des Hessischen Waldbesitzerverbandes in Twistetal-Mühlhausen verkündet, sie beabsichtige keine weiteren Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen. Zu dieser Zeit stand schon fest, dass bei einer FSC-Zertifizierung von 20 weiteren Forstämtern 6.400 Hektar Staatswald als Referenzflächen zusätzlich stillgelegt werden müssen. „Wir wissen nicht mehr, worauf wir vertrauen können,“ so von der Tann. Am Ende werden dann 32.000 Hektar Staatswald stillgelegt sein. Allein die Verwaltungskosten von 75 Euro pro Hektar summieren sich dann auf einen jährlichen Betrag von 2,4 Millionen Euro. Auf dem überwiegenden Teil dieser Waldflächen wurden bislang insgesamt 90.000 Kubikmeter Holz produziert, die jetzt fehlen. Waldarbeiter und Förster haben ihren Lohn mit der Bewirtschaftung des Waldes verdient, Wertschöpfung generiert und einen umweltfreundlichen Rohstoff für die Industrie und das Bauwesen bereitgestellt.



Die durch die deutschen FSC-Standards deutlich eingeschränkten waldbaulichen Handlungsmöglichkeiten des staatlichen Forstbetriebes werden langfristig die Ertragsfähigkeit des Staatswaldes sinken lassen. Das Kerngeschäft von Hessen-Forst, die Holzproduktion, wird durch diese politische Entscheidung den Betrieb nicht mehr finanzieren können. Anpassungen im Personal, Zuschüsse aus dem Landeshaushalt und eine grundsätzlich neue Zielsetzung für den staatlichen Forstbetrieb sind unausweichlich. Die Landesregierung verstößt mit dieser Entscheidung gegen das im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen festgelegte Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft zu erhalten und zu stärken.



Ökopunkte aus stillgelegten Waldflächen bedeutet Ausverkauf des Staatswaldes



Die Gutachter prognostizieren, dass durchschnittlich 7 Ökopunkten pro Quadratmeter der stillgelegten Waldflächen angerechnet werden könnten. Die gigantische Summe von 450 Millionen Ökopunkten nur für die noch zusätzlich stillzulegenden 6.400 Hektar Staatswald sind auch bei blühendster Fantasie nicht am Markt abzusetzen. Unique rechnet vor, dass innerhalb von 10 Jahren 180 Millionen Ökopunkte – also etwa 18 Millionen pro Jahr, als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe in klingende Münze umgesetzt werden könnten und benennt einen Preis von 0,35 Euro pro Punkt. Jeder muss wissen, dass die diese Waldflächen dauerhaft an den Naturschutz „verkauft“ sind und keine forstwirtschaftliche Bedeutung mehr haben. Zugleich werden durch ein inflationäres Überangebot an Ökopunkten aus dem Staatswald die wesentlich sinnvolleren freiwilligen und in die Bewirtschaftung des Waldes integrierten Naturschutzmaßnahmen auch im Privat- und Kommunalwald praktisch wertlos. „Wir haben uns sehr stark für das System der freiwilligen und vorlaufenden Kompensationsmaßnahmen und die Möglichkeit des Verkaufs von Ökopunkten eingesetzt“, so Präsident von der Tann. „Wer jetzt diesen ohnehin sehr stark staatlich beeinflussten und gelenkten Markt mit einem schier unanständigen Ökopunktangebot aus dem Staatswald überflutet, der zerstört dieses System und bringt die Initiative der Waldeigentümer für freiwillige Naturschutzmaßnahmen zu Erliegen.“



Es ist ganz offensichtlich, dass eine ökonomisch tragfähige Forstwirtschaft zur Stärkung der Wertschöpfung im ländlichen Raum nicht im Interesse der Grünen ist.

