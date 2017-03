DVB-T2 HD startet am 29. März in weiten Teilen Hessens

Gestochen scharfe Bilder und mehr Programme: Am Mittwoch, 29. März, beginnt in einem Großteil Hessens die Ausstrahlung des neuen TV-Standards DVB-T2 HD über Antenne. Ab dann werden die TV-Angebote von ARD und ZDF im Rhein-Main-Gebiet, in Südhessen und am Sender Rimberg in besserer Bildqualität und mit mehr Programmen verbreitet. Die kommerziellen Anbieter werden im Rhein-Main-Gebiet ebenso vertreten sein.



DVB-T2 HD ist in Deutschland der direkte Nachfolger von DVB-T, das mit der Aufschaltung von T2 abgeschaltet wird. Die Zuschauer profitieren von der Umstellung: Die neue TV-Qualität wird durch die Weiterentwicklung des terrestrischen Übertragungsstandards DVB-T2 HD mit dem hocheffizienten Kompressionsverfahren HEVC/H.265 ermöglicht. Die Umstellung erfolgt in mehreren Schritten. Am 29. März werden zunächst die Sender Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt Fernmeldeturm, Hohe Wurzel, Würzberg und Rimberg auf DVB-T2 HD umgestellt. Neu in Betrieb genommen wird der Stadtsender Darmstadt, der für die Region einen verbesserten Indoor-Empfang ermöglicht. Weitere Sender folgen im November 2017.



Zuschauer, die nicht wissen, ob sie betroffen sind, können einen Schnelltest per Videotext machen: Sie müssen einfach nur die Tafel 199 im ARD-Text aufrufen. Dort erfahren sie, ob sie etwas tun müssen oder nicht.



Das Programmangebot



Im hr-Sendegebiet werden die Programme Das Erste HD, hr-fernsehen HD, SWR Fernsehen HD, arte HD, Phoenix HD, tagesschau 24 HD, ONE HD (ehemals Einsfestival), ZDF HD, ZDFneo HD, ZDFinfo HD, 3sat HD und KIKA HD ausgestrahlt. In Südhessen sind zudem BR Fernsehen HD, NDR Fernsehen HD und rbb Fernsehen HD zu empfangen. Bereits ab 29. März 2017 werden nur vom Sender Rimberg sowie von November an in Nord- und Mittelhessen das mdr Fernsehen HD, das NDR Fernsehen HD sowie das WDR Fernsehen HD zu empfangen sein. In Osthessen gehen im November 2017 das BR Fernsehen HD, das mdr Fernsehen HD, das rbb Fernsehen HD sowie ARD-alpha HD über den Äther. Die Ausstrahlung erfolgt in Full HD (1080p50).



Alle über DVB-T2 HD empfangbaren Programme von ARD und ZDF stehen kostenfrei und unverschlüsselt zur Verfügung. Das Programmbouquet der Privaten wird durch den Plattformbetreiber MEDIA BROADCAST unter der Marke freenet TV verschlüsselt und kostenpflichtig angeboten. In Hessen wird es im Rhein-Main-Gebiet und Teilen von Südhessen sowie von November 2017 an auch in Kassel verfügbar sein.



Die geeigneten Empfänger



Für den Empfang von DVB-T2 HD wird entweder ein Flachbildfernseher der neuesten Generation mit integriertem DVB-T2-HD-Tuner oder eine externe Set-Top-Box benötigt. Beim Kauf muss darauf geachtet werden, dass das Gerät den HEVC/H.265-Standard für DVB-T2 HD unterstützt. Im Handel sind Gerätetypen erhältlich, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. So kann der Verbraucher zwischen Geräten wählen, die ausschließlich das öffentlich-rechtliche Angebot empfangen können, und solchen, die neben den kostenlosen und unverschlüsselten Programmen von ARD und ZDF auch die Option offenlassen, die verschlüsselten privaten Programme darzustellen. Letztgenannte Geräte müssen entweder über einen CI+Schacht verfügen, in den ein Entschlüsselungsmodul eingeführt werden kann, oder eine integrierte Entschlüsselungstechnologie beinhalten. Orientierung bietet das grüne DVB-T2-HD-Logo. Set-Top-Boxen oder Fernseher, die dieses Logo tragen, können vom Start weg alle angebotenen öffentlich-rechtlichen Programme empfangen. Der Empfang der privaten Programme kann auf ihnen jederzeit nachgerüstet werden.

