Medienpädagogische Arbeit wird hier belohnt: Jetzt für den MediaSurfer 2019 bewerben!

Kinder und Jugendliche in Sachen Medienumgang und -nutzung zu schulen, ist in unserer digitalisierten Welt ein wichtiges Bildungs- und Erziehungsziel. Daher sucht die LPR Hessen die besten Medienprojekte in Hessen, die diese Ziele verfolgen. Egal ob Video, Foto-Comic, Trickfilm, Hörspiel, Website oder ein Beitrag aus dem Schulradio: Wichtig ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen aktiv mit den Medien auseinandergesetzt haben. Da die pädagogische Heranführung an die Medien zählt, muss es keine perfekte Produktion sein. Bewerben Sie sich mit Ihrem Medienprojekt bei der Medienanstalt Hessen für den MedienKompetenzPreis Hessen und werden Sie mit Ihrer Gruppe MediaSurfer 2019.



Worum geht es?



Um die medienpädagogische Projektarbeit in Hessen weiter zu fördern und zur Nachahmung anzuregen, schreibt die LPR Hessen auch in diesem Jahr den MediaSurfer aus. Es geht nicht um perfekte Ergebnisse, vielmehr steht der medienpädagogische Ertrag beim MediaSurfer im Vordergrund.



Wichtig ist, dass das medienpädagogische Projekt mit und von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren aus Hessen im Jahr 2019 realisiert wurde. Den Gewinnern winken Preisgelder im Gesamtwert von 18.000 €, die bei der Preisverleihung im Frühjahr 2020 vergeben werden.



Sonderpreis



In Kooperation mit der Medieninitiative "Schule@Zukunft" des Hessischen Kultusministeriums wird in diesem Jahr ein Sonderpreis unter dem Motto: "So gelingt's! - Schulische Medienbildungskonzepte im Fokus" vergeben.



Jetzt bewerben!



Anmeldeformular, Teilnahmebedingungen und weitere Hinweise zum diesjährigen MediaSurfer sind online abrufbar unter www.lpr-hessen.de/mediasurfer.



Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2019

