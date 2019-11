Pressemitteilung BoxID: 774584 (Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen))

"Kurzfilme für Kinder - Mit Prädikat! (4)" - Neue DVD für pädagogischen Einsatz

Die DVD „Kurzfilme für Kinder – Mit Prädikat! (4)“ enthält neun besonders wertvolle kurze Spiel- und Animationsfilme für Kinder im Alter ab 4, 6 und 8 Jahren, die sich für den Einsatz in Kindergarten und Grundschule eignen. Erzieher und Lehrkräfte finden auf der DVD umfangreiche Materialien, um die Filme in ihren Einrichtungen kreativ einzusetzen und mit den Kindern ihr erstes gemeinsames Filmerlebnis zu gestalten.



Die Publikation der DVD „Kurzfilme für Kinder – Mit Prädikat! (4)“ des Bundesverbandes Jugend und Film (BJF) wurde durch eine Kooperation mit der Medienanstalt Hessen und der Deutschen Film- und Medienbewertung möglich.



Interessierte Erzieher oder Lehrkräfte in Hessen können die DVD kostenlos bei der Hessischen Landesmedienanstalt bestellen.



LPR Hessen – Hessische Landesanstalt

für privaten Rundfunk und neue Medien

Wilhelmshöher Allee 262

34131 Kassel

E-Mail: medienkompetenz@lpr-hessen.de

Internet: www.lpr-hessen.de



Interessierte Erzieher oder Lehrkräfte aus anderen Bundesländern können das Filmmaterial über die Homepage des BJF beziehen: www.bjf.info

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (