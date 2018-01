Filmanalyse als Thema im Unterricht - Neue DVD für Lehrkräfte "Dokumentarfilm sehen und verstehen" erschienen

Das Dokumentieren des eigenen Lebens in der Öffentlichkeit steht bei Jugendlichen hoch im Kurs: Selfies, Facebook, Youtube oder auch Scripted Reality sind populäre Varianten dokumentarischer Formate. Bilder, Sound, Montage – viele Faktoren beeinflussen die Aussage und die Wirkung dieser Formate.



Hier setzt die DVD „Dokumentarfilm sehen und verstehen“ an: Sie enthält 16 Kurzfilme, die im Unterricht angesehen werden können, und jeweils dazugehörige Arbeitsmaterialien für die Lehrkräfte. Schüler lernen nicht nur Bildsprache, Sound-Design und Schnitt kennen, sondern auch Techniken zur Dramatisierung. Die Kenntnisse sollen die Jugendlichen zu einem bewussten und verantwortlichen Umgang mit dokumentarischen Formaten – auch den eigenen (!) – befähigen.



Die DVD richtet sich an Lehrkräfte allgemeinbildender und beruflicher Schulen und ist insbesondere für den Einsatz in den Klassenstufen 7-10 und 11-13 konzipiert. Sie kann in unterschiedlichen Fächern eingesetzt werden – bspw. in Deutsch, Gesellschaftslehre, Politik, Geschichte, Kunst, Religion etc.



Grundlage der DVD sind Erfahrungen aus dem medienpädagogischen Begleitprogramm zum Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest – „junges dokfest“. Die jahrelange Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schülern hat gezeigt, dass die Dokumentarfilmanalyse lehrreich und spannend sein kann.



„Dokumentarfilm sehen und verstehen“ erscheint in der Reihe „Schule des Hörens und Sehens – Medienkompetenz für Lehrer“, die die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) gemeinsam mit dem Hessischen Kultusministerium herausgibt. Lehrkräfte können die DVD kostenlos bei der LPR Hessen unter lpr@lpr-hessen.de oder in Kürze bei den Hessischen Medienzentren beziehen.

