Strand-Atmosphäre in der Stadt - Tipps für einen unvergesslichen Sommer in Hessen

Mitten in Hessen den Sand zwischen den Zehen spüren und vom Liegestuhl aus die Sonne genießen – es gibt nichts Schöneres, als erst durch eine der hessischen Städte zu flanieren, spannende Museen zu besuchen oder das umfangreiche kulturelle Angebot zu erleben und sich anschließend an einem der vielen Stadtstrände zu sonnen und abzukühlen. In diesen sechs Städten lassen sich Tagesausflug oder Kurztrip perfekt mit Strand-Feeling kombinieren.



FlipFlop-Saison in Marburg: AROMA Lahn Beach

Die Universitätsstadt Marburg liegt in Mittelhessen am Ufer der Lahn und lockt mit historischen Monumenten und grünen Oasen, altehrwürdiger Geschichte und modernem Studentenleben. Beim Bummel durch die pittoreske Altstadt lohnt sich nicht nur der Blick auf die vorbildlich sanierten Fassaden, sondern auch ein Besuch der Elisabethkirche, der Alten Universität und des Landgrafenschlosses, das hoch über der Altstadt thront. Wer sich nach einem Rundgang durch die kleinen Gässchen Marburgs nach einer Abkühlung sehnt, entspannt im AROMA Lahn Beach. Direkt an der Lahn gelegen ist der einzige Marburger Stadtstrand der perfekte Ort, um einfach einmal die Seele baumeln zu lassen und die Füße im Sand auszustrecken. Die sommerliche Oase in der Marburger City verspricht ein paar verträumte Stunden mit Sand zwischen den Zehen, kühlen Drinks aus dem Food Truck und leckeren Eissorten wie Yuzu-Ingwer, gesalzener Erdnuss oder Zitrone-Basilikum. Der Stadtstrand AROMA Beach Lahn ist donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.



Angesagte Oase in Bad Homburg: Street Food Garden unter Palmen

Ein Stadtstrand mit ständig wechselnden gastronomischen Angeboten klingt eher ungewöhnlich, gehört aber in Bad Homburg seit April 2018 dazu. Hinter dem Kurhaus mit Blick auf den idyllischen Kurpark ist der Street Food Garden die perfekte Location um nach einer Tour durch die Stadt unter tropischen Palmen zu verweilen. Hier können Besucher nach Herzenslust schlemmen und entspannen. Auf dem aufgeschütteten goldenen Sand des Beach Clubs stehen Sitzmöglichkeiten und Tische für die Gäste bereit. Vor der Kulisse des Kurhausgartens entsteht ganz schnell Urlaubsstimmung und das den ganzen Sommer lang. Besonders wird der Street Food Garden außerdem durch die große Angebotsvielfalt – es kommen immer wieder neue Food Trucks mit ganz unterschiedlichen Speisekarten an den Strand gefahren. Geöffnet ist der Street Food Garden von Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr, sonntags je nach Wetterlage.



Abtauchen mitten in der Stadt: Badesee Großer Woog in Darmstadt

Darmstadt hält eine Reihe von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen für eine Städtereise bereit. Zweifellos ist die Mathildenhöhe mit ihrem Jugendstil-Ensemble das Highlight der südhessischen Stadt. Doch auch das Residenzschloss am historischen Marktplatz, die Waldspirale von Friedensreich Hundertwasser und das darmstadtium von Architekt Talik Chalibi lohnen einen Besuch. Wer sich nach der Sightseeingtour abkühlen möchte, taucht am besten im Großen Woog ab, dem einzigen innerstädtischen Badesee Hessens. Die unter Denkmalschutz stehende Anlage besteht aus zwei Badeplätzen: dem „Familienbad“ und der „Insel“. Für das leibliche Wohl sorgt das WOOG: Vom ersten Kaffee am Morgen bis zum Absacker am Abend reicht das Angebot des WOOG direkt neben Darmstadts Naturschwimmbad. Das Lokal ist so wandelbar wie die Natur, die es umgibt – vormittags Café, mittags Restaurant und abends Bar – ein herrlicher Blick auf den See ist garantiert.



Paradies im Großstadtdschungel: Schwedlersee in Frankfurt am Main

Eine große Terrasse am Wasser, eine Bar und ein Grill – nach einer Tour durch die Mainmetropole Frankfurt lockt der Schwedlersee, ein Kleinod inmitten eines Industriegebietes. Zwar darf im See nicht gebadet – das ist ausschließlich den Mitgliedern des Ersten Frankfurter Schwimmclubs vorbehalten – dafür aber auf der offenen Veranda auf dem Wasser zu Live-Musik bis in die Nacht gefeiert werden. Das Vereinslokal ist für jeden zugänglich und Gäste erwartet eine hessisch-mediterrane Küche mit vielen regionalen Zutaten. Mit Konzerten, Lesungen und Kleinkunst hat sich der Schwedlersee über die Jahre zunehmend auch als kleine Kulturoase etabliert, und bietet eine entspannte Alternative zu den großen Events der Innenstadt.



Wellenrauschen in Rüsselsheim: Wein am Main

Sehenswürdigkeiten wie die Festung, das preisgekrönte Stadt- und Industriemuseum oder der spätromantische Verna-Park laden dazu ein, das durch Mobilität geprägte Rüsselsheim zu entdecken. Die Opel-Stadt am Main ist aber auch die Wiege des Rieslings: Die Rebsorte wurde hier weltweit erstmals urkundlich erwähnt. Daran erinnert heute ein Weinberg, den die Winzerfreunde pflegen. Mitten in der Stadt und direkt am Main gibt es jetzt ein neues Angebot für alle, die bei einem Glas Wein die Sonne genießen und dabei dem Wellenrauschen zuhören möchten. Am Landungsplatz neben dem Rüsselsheimer Leinreiter-Denkmal finden Gäste, die auf der Suche nach Entspannung und geselligem Miteinander sind, einen idealen Anlaufpunkt. Von April bis September ist der Weinstand „Wein am Main“ samstags von 14 bis 22 Uhr und sonn- und feiertags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Einen Sandstrand gibt es zwar nicht, dafür lässt es sich in Liegestühlen mit direktem Blick aufs Wasser bequem entspannen. Auch auf der Treppe der neu gestalteten Uferpromenade finden sich zahlreiche Sitzplätze, die den Sonnenuntergang zum Erlebnis werden lassen.



Strand Café in Gießen

Die Universitätsstadt Gießen ist nicht nur die Heimat des ältesten botanischen Gartens in Deutschland, sondern bietet auch einzigartige Museen, wissenschaftliche Erlebnisorte und spannende Möglichkeiten, Geschichte, Kunst und Kultur zu erleben. Nach einer Tour können Besucher im Sommer auch Beach-Atmosphäre mitten in der Stadt genießen. Direkt an der Lahn unterhalb der Sachsenhäuser Brücke und in fußläufiger Nähe zum Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten liegt das Strand Café. Bei kühlen Getränken und kleinen Speisen können Besucher direkt am Fluss verweilen und in den gemütlichen Liegestühlen einfach einmal die Seele baumeln lassen.

Hessen Tourismus

Im Zentrum Deutschlands gelegen, bieten die hessischen Regionen und Städte attraktive Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten für Wanderer, Radfahrer, Kultur- und Naturliebhaber, Erholungssuchende und Familien. Fachwerkidylle und Großstadtflair, über 3.300 Kilometer Hessische Radfernwege, unzählige Kulturveranstaltungen, 30 Kur- und Heilbäder, über 3.000 Kilometer qualitätsgeprüfte Wanderwege, eine große Auswahl von UNESCO Welterbestätten, Burgen, Schlösser und Museen in Hülle und Fülle - Hessen ist ein Land der Kontraste. Mehr Informationen unter: www.hessen-tourismus.de.

