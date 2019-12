Pressemitteilung BoxID: 777863 (Herrenhaus Libnow - Quies-Lorenz GbR)

Tangos von Piazolla - Musik von Bach

Das Duo Conexus gastiert im Herrenhaus Libnow

Am 14. Dezember 2019 um 16 Uhr findet das nächste Konzert der Kammermusikreihe im Herrenhaus in Libnow statt.



Hinter dem Namen „Conexus“ verbirgt sich eine ungewöhnliche, höchst spannende Besetzung: Tabea Höfer, Violine und Marek Stawniak, Knopfakkordeon. Was vor ein paar Jahren als Experiment begann, hat sich inzwischen zu einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit der beiden Musiker entwickelt. Zahlreiche Konzerte vor einem begeisterten Publikum, euphorische Kritiken beweisen den beiden, dass ihr frischer, unverkrampfter Umgang mit den verschiedensten Musikrichtungen genau den Nerv des Publikums trifft und ihre Spielfreude sich direkt auf das Publikum überträgt.



Den Beweis dafür treten sie an, am 14.12.2019 um 16 Uhr im Herrenhaus Libnow.

