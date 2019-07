Pressemitteilung BoxID: 760465 (Hermann Uhl GmbH)

5.000 Euro für den Ortenauer Kinder- und Jugendhospizdienst (KiJu)

Mit der Baggersee Bande unterstützt die Firma Hermann Uhl KG aus Schutterwald wieder einmal den Ortenauer Kinder- und Jugendhospitzdienst (KiJu).



Das Familienunternehmen aus Schutterwald hat „Die Baggerseebande“ in ein neues spannendes Abenteuer geschickt und damit wieder Geld für den guten Zweck gesammelt. 5.000 Euro konnten Herbert Uhl und Florian Buchta am 17. Juli gemeinsam mit Barbara Garms von der Tietge GmbH, stellvertretend an Frau Gareis vom KiJu Offenburg übergeben.



Es gibt viele Möglichkeiten, Geld für eine Spende zu einem guten Zweck zu sammeln. Das Familienunternehmen Hermann UHL KG aus Schutterwald hat sich aber bereits zum zweiten Mal etwas ganz Besonderes hierfür einfallen lassen. „Der erste Teil unseres Kinderbuchs ‚Die Baggersee Bande‘ kam so gut an, da mussten wir einfach eine Fortsetzung schreiben.“ sagte Florian Buchta bei der Spendenübergabe. Diese wurde standardgemäß im Kieswerk, mit Blick über den Baggersee und dem darin liegenden Schwimmbagger vorgenommen. Der Inhalt der Kinderbücher vermittelt nicht nur jungen Lesern, wie sich aus einem Baggersee im Laufe der Jahre ein schützenwertes Biotop entwickelt, sondern weckt auch zwischen den Zeilen das Verständnis für die Veränderung der Natur nach dem Kiesabbau.



Immer mit im Boot dabei war Ulf Tiegte, Inhaber der Tietge GmbH und sein Team. „Wir sind stolz darauf, dass wir bei diesem Projekt mitwirken durften“, berichtete Barbara Garms, stellvertretend für die Tietge GmbH dabei. „Wir finden das Projekt so großartig, da hat Ulf Tietge sich kurzerhand dazu entschieden, gemeinsam mit Uhl, den Spendenbetrag auf 5.000 Euro aufzurunden.“



Helena Gareis, Leiterin des KiJu nahm die Spende entgegen. „Unsere Arbeit finanziert sich überwiegend aus Spendengeldern. Deshalb möchte ich mich im Namen der Kinder und Familien, die wir betreuen, von Herzen für die großartige Unterstützung bedanken.“



Der Ortenauer Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet erkrankte, Abschied nehmende und trauernde Kinder und Jugendliche sowie deren Familien im gesamten Ortenaukreis. Zum Ende des Jahres arbeiten 37 ehrenamtliche Helfer in der Einrichtung.



Zum Dank für die Spende überreichte Helena Gareis eine Schildkröte – das Maskottchen des KiJu. „Wir sagen den Kindern, dass die Schildkröte unter ihrem Panzer die Sorgen mitnimmt. Ein guter Wegbegleiter für den Alltag.“



Als das Projekt stand, war schnell klar, dass der Erlös Kindern zugutekommen soll. „Wir bewundern die Arbeit des KiJu und den Einsatz der vielen, überwiegend ehrenamtlichen Helfern sehr“, sagt Florian Buchta. „Es ist in unserer Familie und in unserem Unternehmen



Tradition, dass wir Menschen und vor allem Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, unterstützen. Kinder sind unsere Zukunft.“



„Wir möchten gern allen Kindern, die vom KiJu betreut werden, ein Exemplar der Baggerseebande schenken. Wir hoffen, dass wir den Mädchen und Jungen mit dem Buch eine kleine Freude machen können.“, sagte Herbert Uhl zum Abschluss.



„Auch kann die Baggersee Bande noch immer käuflich erworben werden. Der Erlös geht natürlich weiterhin an den KiJu“, bekräftigt Florian Buchta. „Die Bücher gibt es direkt bei uns unter baggerseebande@uhl.de. Gerne unterstützen wir so weiterhin die großartige Arbeit des KiJu.“



Weitere Informationen zur Arbeit des KiJu unter: www.kinderhospizdienst-ortenau.de

