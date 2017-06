Wie Dokumentarfilme Geschichten erzählen

Dokumentarfilme unterliegen einem Wahrheitsanspruch, sind aber auch filmische Kunstwerke, die daher ebenso wie Spielfilme betrachtet und analysiert werden können. Die Filmwissenschaftlerin Magali Trautmann widmet sich in Show and Tell. Der narrative Kinodokumentarfilm von 1995–2015 dem Spannungsfeld von Zeigen und Erzählen im neueren internationalen Kinodokumentarfilm.



In den 1990er-Jahren befand sich der Dokumentarfilm in einer Krise, seine Glaubwürdigkeit wurde aufgrund der Manipulierbarkeit digitaler Bilder infrage gestellt. Mit dem Übergang ins neue Millennium fand jedoch ein regelrechter ›Dokuboom‹ statt. Die Zahl an Dokumentarfilmen im Kino stieg, wobei neben ästhetisch überwältigenden Natur- und Tierdokumentationen auch gesellschafts- und globalisierungskritische Filme wie Bowling for Columbine oder Darwins Alptraum auf ein wachsendes Interesse beim Publikum stießen. Die Frage nach der Authentizität des Dokumentarfilmes bleibt also präsent, aber bedient er sich nicht auch fiktionalisierender Darstellungsformen?



In Show and Tell. Der narrative Kinodokumentarfilm von 1995–2015 weist Trautmann diese Hypothese nach und geht dabei auf verschiedenste Aspekte der Gattung sowie auf Handlungsspielräume und wichtige narratologische Elemente ein wie Spannung und Komik. Diese werden anhand von (Sub-)Genres wie dem Mockumentary, Sachbuchadaptionen und dem Animadok dargelegt. So beleuchtet Trautmann von der filmwissenschaftlichen Forschung bislang wenig beachtete Bereiche und eröffnet neue Perspektiven auf den Kinodokumentarfilm der letzten 20 Jahre. Durch die Gegenüberstellung von themen- vs. handlungsgeleiteten Filmen bereichert sie zudem die bestehende Dokumentarfilmtheorie durch ein neues Modell.



Magali Trautmann



Show and Tell.

Der narrative Kinodokumentarfilm von 1995–2015



2017, 386 S., 47 Abb., 3 Tab., 150 x 215 mm, dt.



ISBN (Print) 978-3-7445-1158-2

ISBN (E-Book) 978-3-7445-1156-8



[Verlagsseite]



Magali Trautmann, Dr., M.A., Jg. 1977, Deutsch-Französin, Studium der Romanistik und Filmwissenschaft in Berlin und Paris. 2016 Promotion mit einer Arbeit zur Narrativität im Dokumentarfilm. Seither wissenschaftliche Mitarbeiterin im Master-Studiengang »Transnationale Literaturwissenschaft: Literatur, Theater, Film« (TnL) der Universität Bremen. Forschungsschwerpunkte: Animations-, Dokumentar- und Experimentalfilm, feministische Filmtheorie, Narratologie, Semiopragmatik, Transmedialität, Videomapping. Zuvor freie Autorin für Trick- und Dokumentarfilm für verschiedene Sender (Arte, Deutsche Welle, DSF, Pro7) und Mitarbeit an prämierten Kurzfilmen (The Second Experiment, D 1999; Geschichten von anderswo, D 2007) sowie an zwei Kinodokumentarfilmen (Fussballgöttinnen, D 2006; Comerade Couture D 2009).





