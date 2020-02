Pressemitteilung BoxID: 785033 (HEPCO& BECKER GmbH)

HARLEY-DAVIDSON Softail Street Bob (2018-)

Keine Grenzen beim Customizing!

HARLEY-DAVIDSONS neue Softail Street Bob kommt im minimalistischen, aber harten Bobber-Stil daher und bringt einige Updates mit sich. Ein nagelneuer Softail Rahmen macht das Eisen leichter aber nicht auf Kosten der Rahmenhärte, die ist sogar noch steifer als bei den Vorgängermodellen! Der grollende leistungsstarke Big Twin Milwaukee-Eight 107 Motor wartet mit einem Drehmoment von 145 nm und 1745ccm auf. Technisch bringt die Street Bob auch das ein oder andere Gadget mit, wie etwa die schlüssellose Zündung oder der USB-Ladeanschluss. Die stilsicheren Signature LED-Scheinwerfer geben dem Bike einen düsteren Look, passend zum Gesamtbild der Bob.



Der 130mm lange Federweg ermöglicht ein entspanntes Cruisen auch auf unebenen Straßen. Dynamisches Kurvenfahren ist durch die neue Heckfederung mit leicht einstellbarem Zentralfederbein und einer Schräglagenmöglichkeit von links wie rechts je 28,5° völlig unproblematisch. Außerdem verfügt die Street Bob über einen 13,2 l Tank, welcher es einem ermöglicht auch kleinere Touren fahren zu können.



An eine Harley gehören spezielle Satteltaschen, da haben wir einiges im Programm! Mit unseren C-Bow Haltern, welche in Schwarz und Chrom verfügbar sind, können alle unsere Leder C-Bow Taschen schnell und einfach montiert werden. Klassisch und authentisch macht sich zum Beispiel unsere Ledertasche Liberty äußerst gut an der neuen Street Bob! Diese Tasche kommt ganz ohne Nieten aus, aber auch für Nietenfreunde haben wir etwas im Angebot, zum Beispiel die Buffalo Custom. Wer weder komplette Ledertaschen noch Nieten mag, der wäre vielleicht mit unserer Legacy Kollektion glücklicher. Diese, aus einer strapazierfähigen Leinen- und Lederkombination gefertigten Taschen, sind in zwei Größen und zwei Farben erhältlich. Wer den Look seines Bikes nicht nur durch Taschen aufwerten möchte und zudem auch eine Funktion wünscht, der sollte sich noch eine Weile gedulden und auf unsere Motorschutzbügel warten, welche sich noch in Vorbereitung befinden.

