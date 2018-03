Vom "Herrengedeck" zum Kultdrink: Craft-Korn OTTO - Kornbrand hat Stil

Mit OTTO wird Doppelkorn szenetauglich. Die feine Kornbrennerei Fürst Bismarck, bekannt für hochwertigen Kornbrand, geht mit OTTO noch einen Schritt weiter: Unter diesem Namen erscheint jetzt ein neuer Craft-Korn, der in kleiner Auflage ab Frühjahr 2018 erhältlich ist.



Meisterstück OTTO



OTTO, der handwerklich hergestellte Doppelkorn, wird aus Roggen und Weizen gebrannt. Sechs Monate Reifezeit im Eschenfass verleihen ihm seinen milden Geschmack, abgerundet durch ein feines Weizenaroma und eine dezente Holznote. Im Abgang ist er sauber und weich. OTTO wird per Hand abgefüllt, etikettiert und nummeriert. Optisch ist er ein echtes Sammlerstück: Sein handwerklich anmutendes, trendiges Label spielt mit den typischen Fürst Bismarck-Attributen Pickelhaube, Schnurrbart und Bismarckhering.



Großer Name mit Geschichte



Die traditionsreiche Kornbrennerei Fürst Bismarck konnte bereits seinen Doppelkorn als eines der wenigen Premiumprodukte unter den Kornbränden erfolgreich etablieren. Der neue Craft-Korn heißt aus gutem Grund OTTO: Denn Otto von Bismarck war echter Genussmensch, der sich für das Selbstgemachte, das Leidenschaftliche begeistern konnte. Einer, der einen größeren Aufwand nicht scheute, um ein außergewöhnliches Ergebnis zu erreichen. Genau so wird OTTO hergestellt, ein Craft-Korn, bei dem man merkt und schmeckt: Hier ist etwas Besonderes entstanden!



Korn bereichert aktuellen Trend „Craft-Spirituosen“



Premium und „Handmade“ sind hip: Craft-Korn erobert Szene-Bars und Fachgeschäfte und rückt in den Fokus von Spirituosen-Freunden. Die Begeisterung für qualitativ hochwertige Produkte, die individuelle Geschmackserlebnisse durch Handarbeit versprechen, wächst stetig – und mit ihr die im Craft-Segment noch neue Produktgruppe Korn. Die vielseitige Spirituose schmeckt pur oder gemixt. Viele neue, originelle Drinks bereichern seit Kurzem die Szenegastronomie.



OTTO, der Craft-Korn aus der Kornbrennerei Fürst Bismarck, ist ab April 2018 zum Preis von 34,99 EUR UVP erhältlich.



Über Fürst Bismarck

Fürst Bismarck ist der Inbegriff deutschen Kornbrands von Premium-­Qualität. Kenner schätzen die Klarheit und seinen unverwechselbar milden und reinen Charakter. Der Kornbrand wird aus erstklassigen Rohstoffen nach altem Originalrezept der geschichtsträchtigen Familie Otto von Bismarck hergestellt. 2018 bringt die Marke unter dem Namen OTTO zudem einen Craft-­Korn in kleiner Auflage auf den Markt. Die beliebte Marke vereint traditionelle Werte mit Geselligkeit, Lebensfreude und Humor. Weitere Informationen unter www.fuerstbismarck-­kornbrand.de

Henkell & Co.-Gruppe

Die Henkell & Co.-­Gruppe ist in 21 Ländern mit eigenen Unternehmen vertreten und exportiert weltweit in mehr als 100 Staaten. In zahlreichen Ländern ist sie Marktführer für Sekt, Prosecco, Wein oder diverse Spirituosengattungen. Im Henkell-­Stammhaus in Wiesbaden befindet sich die Zentrale der Henkell & Co.-­Gruppe, zu der Marken wie Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant und Wodka Gorbatschow gehören. Weitere Informationen unter www.henkell-­gruppe.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren