Sekt-Crashkurs für die Feiertage

Ob Weihnachten oder Silvester: Zum Ende des Jahres wird angestoßen! Dabei entscheidet der persönliche Geschmack, welcher Schaumwein die Korken knallen lässt. Nach wie vor die Nummer eins bei den Deutschen ist der klassische Sekt. Prosecco, Champagner und Crémant folgen mit deutlichem Abstand (Grafik). Doch worin liegen die feinen Unterschiede zwischen deutschem Sekt, italienischem Prosecco und spanischem Cava? Und worin unterscheiden sich eigentlich Crémant und Champagner? Für alle, die auf der Weihnachtsfeier oder Silvesterparty mit Expertenwissen glänzen wollen: Im Sekt-Crashkurs finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:



SEKT (z. B. Henkell, Fürst von Metternich, Söhnlein Brillant)



... ist in Deutschland die bekannteste Bezeichnung für Qualitätsschaumwein und eine Veredelungsstufe des Weines durch eine zweite Gärung. Sekt muss vor der Auslieferung mindestens 6 Monate reifen. CAVA (z. B. Freixenet) … ist in Spanien die Bezeichnung für Qualitätsschaumwein. Er wird seit 1872 nach Traditioneller Flaschengärung im katalanischen Weinanbaugebiet Penedés hergestellt.



PROSECCO (z. B. Mionetto Prosecco)



… ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Nur Schaumweine der Rebsorte „Glera“ aus neun norditalienischen Provinzen im Veneto dürfen die Bezeichnung Prosecco DOC führen. Es gibt ihn als Spumante und Frizzante, wobei der Frizzante etwas schwächer prickelt.



CHAMPAGNER (z. B. Champagne Alfred Gratien)



… ist Schaumwein, der ausschließlich aus der Champagne stammen darf. Er wird nach Traditioneller Flaschengärung (Méthode Champenoise) aus überwiegend drei Rebsorten hergestellt: Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Qualitativ und handwerklich zählt er zur Königsklasse unter den Schaumweinen.



CRÉMANT (z. B. Gratien & Meyer)



… wird ebenfalls nach Traditioneller Flaschengärung hergestellt, allerdings stammen seine Weine aus Anbaugebieten außerhalb der Champagne. Klassische Crémants kommen zum Beispiel aus dem Burgund, Elsass oder Loire-Tal.



Henkell Trocken



Ein feinperliger Sekt mit frisch-würzigem Charakter aus einer einzigartigen Cuvée klassischer Rebsorten. Zitrusaromen und ausbalancierte Säure, ideal zu Fisch und cremigen Desserts.



Für 5,99 Euro (UVP) erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel und online.



Freixenet Carta Nevada Semi Secco



Der halbtrockene Freixenet Cava gehört zu den weltbekannten spanischen Schaumwein-Sorten. Mit seiner halbtrockenen und vollmundigen Art steht er für die Verbindung von spanischem Temperament und prickelnder Leidenschaft.



Für 5,99 Euro (UVP) erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel und online.



Fürst von Metternich Riesling Sekt Trocken



Der Premium-Sekt hat seine Wurzeln auf Schloss Johannisberg, dem ältesten Riesling-Weingut der Welt. Nuancen von gelben Früchten, florale Noten und die leichte Säure harmonieren hervorragend z. B. mit cremigen Suppen.



Für 8,99 Euro (UVP) erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel und online.



Mionetto DOC Treviso Brut



Ein aromenreicher Prosecco Spumante aus der Provinz Treviso. Fruchtiges Bukett nach Golden Delicious und Honig, feine Akazien-Noten. Besonders als Aperitif, zu Fingerfood oder Fisch.



Für 8,99 Euro (UVP) erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel und online.



Alfred Gratien Brut Rosé



Dieser Rosé von Champagne Alfred Gratien, einer kleinen und feinen, preisgekrönten Champagnerkellerei aus Épernay, verbindet eleganten Chardonnay, fruchtigen Pinot Meunier und schwungvollen Pinot Noir.



Aromatische Stärke und Anklänge an rote Beeren schmeicheln Risotto, Lamm und Rind, aber auch gebratenem Geflügel.



Für 39,90 Euro (UVP) erhältlich im gut sortierten Wein-/Getränke-Fachhandel oder z. B. auf www.freixenet-onlineshop.de



Gratien & Meyer Crémant de Loire Cuvée Diadem Blanc Brut



Handverlesene Trauben und eine 24-monatige Reifezeit auf der Hefe machen diesen feinen Prestige-Crémant zu einem erstklassigen Geschmackserlebnis.



Der hellgelbe Schaumwein mit der lebhaften Perlage verführt mit einem frischen Bukett, das an weiße Blüten, Limonen und grünen Apfel erinnert – perfekt zu feinen Fischgerichten und Meeresfrüchten.



Für 12,99 Euro (UVP) erhältlich im gut sortierten Wein-/Getränke-Fachhandel oder z. B. auf https://www.belvini.de



Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch gern auch mal auf www.sekt.de vorbei. Dort gibt es viele weitere Sekt-Facts sowie Unterhaltung, leckere Rezepte, DIY-Ideen und noch mehr nützliche Infos, die den Wissensdurst rund um den beliebten Schaumwein stillen.

