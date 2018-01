Mixen, shaken, pur und auf Eis: Was trinkt man zur fünften Jahreszeit?

Heiß wie in Rio, geheimnisvoll wie in Venedig oder ausgelassen wie in Düsseldorf, Köln und Mainz – bei Fasching, Karneval oder Fastnacht herrscht Ausnahmezustand. Hier lachen und flirten „Engel“ und „Teufel“ mit „Nonnen“ und „Priestern“ und feiern zu Helau und Alaaf das Leben.



Damit stoßen wir 2018 mit Freunden und Fremden an:



Spritzig und verführerisch – aus dem Hause Söhnlein „Schenk’ deinem Tag ein Prickeln“, empfiehlt Söhnlein Brillant. Und was für den Alltag gilt, zählt erst recht in der Faschingszeit. Wenn die Hexen tanzen und es knistert zwischen Indianer und Cowgirl, sorgen zwei Ready to drink-­ Kompositionen und zwei Cocktails zum Selbermixen für Partylaune auf dem Kostümfest:



Sparkling on the rocks – das ist Söhnlein White ICE: Der feinperlige Drink aus dem Hause Söhnlein hat einen aromatisch-­frischen Geschmack und lässt sich am besten auf Eis genießen.



Rot wie die Liebe ist Söhnlein Erdbeere mit fruchtig-­frischem Erdbeerge-­ schmack auf Basis natürlicher Aromen. Das Mixgetränk mit verlockendem Erd-­ beerduft und angenehmer Süße lässt den Faschingsflirt zart prickeln. Für alle Regenbogen-­Liebhaber sind diese bunten Candy Cotton Drinks das Richtige! Von Caro von Madmoisell eigentlich zu Silvester kreiert, stehen sie auch jeder Faschingsparty richtig gut: Söhnlein Brillant Halbtrocken



Zuckerwatte



Lebensmittelfarbe in rosa, blau, gelb und lila Söhnlein Brillant in vier hohe Longdrink-­Gläser geben und jedes Glas mit ein klein wenig Lebensmittelfarbe (nicht zu viel, damit der pastellige Look erhalten bleibt) mischen. Jetzt die Candy Cotton Drinks mit farblich passender Zuckerwatte toppen und die Zuckerwatte-­Bälle mit Streuseln verzieren. Das war’s! Schon sind eure genialen Candy Cotton Drinks fertig!



Weitere Bilder und Infos unter http://madmoisell.com/silvester-­party-­diy-­ideen-­candy-­cotton-­drinks/



Wer es lieber ein wenig herber mag, wählt „Bitter Fizz“:



Bitter Fizz

2 cl Kuemmerling

6 cl Söhnlein Brillant Medium Dry

6 cl Schweppes Ginger Ale



Alle Zutaten auf Eis in ein Longdrinkglas geben und mit einer Orangenscheibe garnieren.



Heute gibt’s „Kokosnuss-­Bützchen“ – mit Mangaroca Batida de Côco Ein Küsschen in Ehren, in der rheinischen Karnevalshochburg auch „Bützchen“ genannt, ist im Fasching erlaubt. Wer den „Kuss der Kokosnuss“ liebt, wählt Mangaroca Batida de Côco, den Kokos-­Likör nach brasilianischem Originalrezept. Er schmeckt nicht nur im Sommer pur auf Eis und verleiht vielen Cocktail-­Rezepten den exotischen Kick: „Captain Jack“ entert jede Kostümparty:



Cocktail „Captain Jack“



2 cl Rum

2 cl Batida de Côco

2 cl Vanillesirup

8 cl Orangensaft

8 cl Maracujasaft

Zutaten auf Eis kräftig shaken, mit Orange und Kirsche garnieren und genießen.



Kuemmerling – shaken, mixen, pur, auf Eis



So vielfältig wie die Verkleidungen zur fünften Jahreszeit ist Kuemmerling: Shaken, mixen, pur und auf Eis – der Kräuterlikör mit Kante ist für alles zu haben. Ob im Mix mit Softdrinks und Spirituosen oder als Kräuter-­Kick in Kaffee-­Kreationen – wer den Kräutergeschmack voll auskosten will, trinkt ihn pur. In der praktischen 0,02-­l-­ oder 0,1-­l-­Taschenflasche hat man ihn im bunten Narrentreiben immer parat zum spontanen Anstoßen mit Freunden oder Fremden.



Kuemmerling und Cocktail passt nicht? Dieses Vorurteil ist mit „Kuemmerling Deluxe“ schnell widerlegt:



2 cl Kuemmerling

2 cl Gin

2 cl Wermut, trocken

1 cl Bols Triple Sec

Die Zutaten auf Eis shaken und in ein vorgekühltes Martiniglas seihen. Anschließend mit einer Orangenzeste garnieren.



Über Söhnlein Brillant



Die Söhnlein Brillant-Markenfamilie ist ein perfekter Mix aus klassischen Geschmacksrichtungen und innovativen Kreationen. Vielfach ausgezeichnet überzeugt die Marke durch erstklassige Qualität. Seit jeher vereint die Marke zeitgemäße, spontane und unkonventionelle Sektkultur. Söhnlein Brillant bietet ein Stück Alltagsluxus und Lebensfreude für jeden Tag und jeden Moment.



Weitere Informationen unter www.soehnlein-brillant.de



Über Mangaroca Batida de Côco



Brasilianische Lebensfreude, Temperament und Genuss pur – so begeistert Mangaroca Batida de Côco. Der Kokosnuss-Milch-Likör mit dem einzigartigen Geschmack wird seit jeher nach brasilianischem Originalrezept hergestellt. Die Auswahl der Rohstoffe sowie die Herstellung und Abfüllung finden unter strengsten Qualitätsmaßstäben statt. Mangaroca Batida de Côco ist längst ein Klassiker unter den Spirituosen: Ob pur auf Eis genossen, als exotischer Longdrink oder raffinierter Cocktail – der Kokosdrink mit 16% Alkohol verzaubert in vielen Variationen mit dem Kuss der Kokosnuss.



Weitere Informationen unter www.batida.de



Über Kuemmerling:



Kuemmerling ist eine Premiummarke mit Kult-Charakter: Der beliebte Halbbitter-Kräuterlikör steht seit Jahrzehnten für Werte wie Freundschaft, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Bereits 1921 begann Hugo Kümmerling im Thüringer Wald mit der Herstellung von Kräuterlikören, Ende der 30er Jahre entwickelte er die noch heute gültige und streng geheime Rezeptur für Kuemmerling. Die Rezeptur basiert ausschließlich auf natürlichen Inhaltsstoffen, die den einzigartigen Geschmack ausmachen, nicht zu süß und nicht zu bitter. Eine Vielzahl wertvoller, erlesener Kräuter und Gewürze wie Süßholz, Zimtrinde, Gewürznelke, Angelikawurzel und Krauseminze prägen die Premiumqualität von Kuemmerling.



Weitere Informationen unter www.kuemmerling.de

Henkell & Co.-Gruppe

Die Henkell & Co.-Gruppe ist in 20 Ländern mit eigenen Unternehmen vertreten und exportiert weltweit in mehr als 100 Staaten. In zahlreichen Ländern ist sie Marktführer für Sekt, Prosecco, Wein oder diverse Spirituosengattungen. Im Henkell-Stammhaus in Wiesbaden befindet sich die Zentrale der Henkell & Co.-Gruppe, zu der Marken wie Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant und Wodka Gorbatschow gehören. Weitere Informationen unter www.henkell-gruppe.de.



Aktueller Henkell & Co.-Image-Spot unter www.youtube.com/....

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren