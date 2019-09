Pressemitteilung BoxID: 768664 (Henkell Freixenet)

"Ich wollte dir nur mal eben sagen..."

Söhnlein-Brillant-Umfrage zeigt: Lob und Komplimente sind für Frauen die schönste Anerkennung im Alltag

Nicht einmal 40 Prozent der deutschen Frauen sind der Meinung, dass ihr Einsatz für Kind, Haus und Job ausreichend gewürdigt wird. Obwohl sie so viel leisten! Dabei sind es vor allem kleine Gesten und Zeichen, um Frauen mit ein bisschen (mehr) Anerkennung und Wertschätzung zu beschenken: Ein Lob oder ein nettes Kompliment, ein für sie gekochtes Essen, das Ausschlafen am Wochenende, ein überraschendes Glas Sekt oder ein heißes Bad. Was Frauen am liebsten mögen: Das hat eine repräsentative Umfrage unter rund 1.000 Frauen und knapp 1.000 Männern von Söhnlein Brillant in Zusammenarbeit mit YouGov herausgefunden. Mit dem Ergebnis: Lob und Komplimente sind für die meisten Frauen die schönste Anerkennung. Das wissen die Männer übrigens erstaunlich genau!



„Das hast du sehr gut gemacht!“ oder „Du bist brillant!“ – wie oft hören Frauen solche netten Worte oder Komplimente im Alltag – vor allem ohne besonderen Anlass? Nicht oft genug, hat eine repräsentative Umfrage von Söhnlein Brillant und YouGov herausgefunden. Denn gerade mal 39 Prozent der befragten Frauen finden, dass ihre täglichen Leistungen ausreichend gewürdigt werden. Dabei geht es Frauen gar nicht um kostspielige Geschenke oder Geschenke überhaupt! Es sind die kleinen Gesten im Alltag, die sie erfreuen und ihnen die Anerkennung geben, die sie sich wünschen. Am meisten schätzen Frauen tatsächlich etwas ganz Einfaches: ein Lob und Komplimente im Alltag (53 Prozent). An zweiter Stelle steht ein für sie gekochtes Essen (40 Prozent), gefolgt von der Chance, einfach mal nicht aufstehen zu müssen, sondern ausschlafen zu können (22 Prozent). Spannend zu sehen: Männer wissen exakt, was die Herzen von Frauen erfreuen kann, wie die Umfrage, zeigt. Sie haben die gleichen Favoriten gewählt und scheinen die weiblichen Bedürfnisse sehr genau zu kennen.



„Es ist so einfach, Frauen – den wahren Heldinnen des Alltags – ab und an ein Zeichen der Anerkennung zu geben“, sagt Jan Rock, Pressesprecher der Söhnlein Rheingold Sektkellerei KG. „Worte können starke Botschaften senden. Deshalb gibt es die ‚Sag’s mit Söhnlein‘ Limited Edition, die beides in einem ist: Eine nette Geste zusammen mit netten Worten. Am besten in Kombination mit einem ehrlich gemeinten Lob oder Kompliment – denn dann ist es wirklich prickelnd!“



Die Macht der Komplimente

Wenn es um die Kraft der schönen Worte geht, sind sich Frauen allen Alters so gut wie einig: Ein Lob oder Kompliment versüßt den Tag und macht sie für einen Moment glücklich. Der Familienstand spielt dabei so gut wie keine Rolle. Lob und Komplimente lieben alle Frauen, egal ob verheiratet oder nicht. Eine interessante Erkenntnis hat die Studie doch herausgefunden: Mehr Kinder bedeuten nicht mehr Bedürfnis nach Lob und Anerkennung, obwohl man das meinen könnte! Denn Spitzenreiter unter den Komplimente-Fans sind die Kinderlosen mit 55 Prozent – gefolgt von Müttern mit zwei Kindern (49 Prozent) und einem Kind (46 Prozent). Ein klarer Appell an die Männer: Mit einem Lob oder Kompliment könnt ihr jeder Frau eine Freude machen.



Anerkennung geht durch den Magen

Auch, wenn sich immer mehr Männer an den Herd und in die Küchen trauen: Meist sind es noch immer die Frauen, die fürs Kochen zuständig sind. Umso schöner ist es für sie, sich zu Hause einmal mit einem leckeren Essen verwöhnen zu lassen, ohne selbst den Kochlöffel schwingen zu müssen. Für 40 Prozent aller befragten Frauen ist dies eine nette Anerkennung und ein Zeichen von Wertschätzung. Hier gibt es allerdings einen klaren Trend: Es sind die 18- bis 24-Jährigen, denen Männer oder Freunde mit einem selbst gekochten Essen eine sehr große Freude machen können (45 Prozent). Unter den 35- bis 45-Jährigen dagegen sind es lediglich 35 Prozent. Und auffällig ist auch: Wer Vollzeit berufstätig ist, nimmt ein solches Alltagsgeschenk besonders dankbar an (46 Prozent).



Alltagsfreuden vom Sekt bis zum heißen Bad

Auch, wenn die Umfrage zeigt, dass Frauen in vielen Dingen ähnlich denken und fühlen: Einige Unterschiede gibt es – besonders in puncto Alter. Frauen zwischen 45 und 54 Jahren lassen sich ab und an gern mit einem Glas Sekt überraschen, das lieben sie am meisten! Wenn es dagegen ums selbst gekochte Essen geht sind die 18- bis 24-Jährigen ganz weit vorn. Sie scheinen sich übrigens deutlich besser aufs Genießen und „Verwöhnen lassen“ zu verstehen als ihre älteren Mitgenossinnen. Denn ihnen können Freundinnen, Freunde und Männer ebenso mit dem Ausschlafen lassen, einem gemütlichen Abend vor dem Fernseher oder einem heißen Bad eine kleine Alltagsanerkennung bereiten.



Die Studie

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2051 Personen zwischen dem 14.06.2019 und 16.06.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



