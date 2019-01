TheTalk@TheStudio von Helvetia Versicherungen und Ringier mit David Allemann: «Kein Risiko zu nehmen, ist langfristig das grösste Risiko.»

28.01.19

Heute Abend ist David Allemann Gast bei der Gesprächsreihe «TheTalk@TheStudio» von Helvetia Versicherungen und Ringier. Das Format findet in diesem Jahr sechsmal statt und lädt hochkarätige Gastreferenten ins Café «The Studio» im Ringier Pressehaus. Auf Blick.ch wird der Talk live übertragen.



Zusammen mit Olivier Bernhard und Caspar Coppetti gründete David Allemann 2010 das Schweizer Sportunternehmen On und erhielt 2014 den Swiss Economic Forum Entrepreneurship Award. Nach dem Jus-Studium war er Mitgründer einer der ersten Digitalagenturen und später bei McKinsey und als Marketingchef des Designunternehmens Vitra tätig.



Im Gespräch mit Christine Maier erzählt David Allemann, wie er mit On das Laufgefühl weiter revolutionieren will, wie ein Start-up erfolgreich wird und wo er am liebsten joggt.



Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf persönliche Einladung. Verfolgen Sie ab 19.15 Uhr den Livestream des Gesprächs hier oder auf unseren Social-Media-Kanälen:



David Allemann ist der erste Gast der Reihe «TheTalk@TheStudio» im Jahr 2019. Das Format wird von Helvetia und Ringier organisiert und findet im gleichnamigen Café «The Studio» im Ringier Pressehaus in Zürich statt.

