Macht Outdoor salonfähig

10.10.18

Helinox stellt seine neue VITAL COLLECTION vor. Darin verleiht der Spezialist für hochwertige Outdoor-Ausrüstung seinen Klassikern CHAIR ONE und TABLE ONE einen neuen, von der Natur inspirierten Look. Mit ihrem silberfarben eloxierten Gestänge und den klaren Linien sprechen sie moderne „Weekend Warriors“ genauso an, wie eingefleischte Outdoorer.



Mit der neuen Vital Collection hat Helinox eine Outdoor-orientierte Lifestyle-Kollektion geschaffen. Sie schließt die Lücke zwischen Outdoor- und Home-Linie der Marke. Die Klassiker Chair One und Table One bekommen in ihr ein neues Design.



Die Vital-Möbel stehen ihren bewährten Vorbildern in nichts nach. Sie sind leicht, klein zu packen, komfortabel und bieten die legendäre Helinox-Qualität.



Die Bezüge sind in Melange-Optik gehalten und kommen in pastelligem Blau, Khaki und Silbergrau. Sie machen sich im Outdoor-Einsatz ebenso gut wie auf Reisen oder zu Hause.



Der Chair One kommt zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 120 Euro. Den Table One gibt es für 130 Euro.



Mehr Informationen: www.helinox.com

(lifePR) (