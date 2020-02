Pressemitteilung BoxID: 788551 (Heinrich-Böll-Stiftung e.V.)

Idlib: Schwere Angriffe gegen Zivilbevölkerung

Deutschland und die EU müssen mit massivem Druck auf Russland und die Türkei für ein Ende der Kampfhandlungen und der humanitären Katastrophe sorgen

Zu der eskalierenden militärischen Auseinandersetzung und humanitären Krise im nord-syrischen Idlib kommentieren Joachim Paul, Leiter des Büros Mittlerer Osten, und Anna Fleischer, Programmkoordinatorin Syrien:



„Während die Türkei Flüchtlinge, die sich bereits im Land befinden, mit Bussen an die Grenze bringt und sie ermutigt nach Europa zu fliehen, spielt sich in der Provinz Idlib die größte humanitäre Katastrophe des Jahrzehnts ab. Flüchtlinge sterben unter den Bomben des syrischen Regimes und der russischen Luftwaffe, Kleinkinder erfrieren in Zelten. Die Türkei selbst hat die Grenze zu Syrien fest geschlossen und verhindert so ein sicheres Rückzugsgebiet für die Flüchtlinge.



Deutschland und die EU dürfen sich nicht weiter erpressbar machen. Es muss vor allem umgehend massiver Druck auf Russland ausgeübt werden, damit die Kampfhandlungen in Syrien sofort eingestellt werden. An die Türkei muss dringend appelliert werden, ihre Syrien-Grenze zum humanitären Schutz der Flüchtenden zu öffnen - dafür benötigt die Türkei jedoch die solidarische und umfassende Unterstützung Deutschlands und der EU.“



Das Büro der Stiftung hat Verbindungen zu Hilfsorganisationen und einzelnen Kontaktpersonen in der Region Idlib. Augenzeugen in Idlib, zu denen Stiftungsmitarbeiter Kontakt halten, berichten, dass die Bombardierungen durch die russischen und syrischen Streitkräfte die ganze Provinz bedrohen. Rund eine Million der über drei Millionen Menschen in der Provinz sind seit Dezember vor den Bombardierungen geflohen, viele davon wurden bereits mehrfach in Syrien vertrieben.Es herrsche große Angst, die Menschen wüssten nicht mehr, was sie tun sollten. Eine weitere Flucht in Richtung türkische Grenze bringe keine Sicherheit. Immer noch müssten Menschen unter freiem Himmel schlafen, weil es nicht genug Zelte gebe.

