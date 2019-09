Pressemitteilung BoxID: 767416 (Heilbronn Marketing GmbH)

Hohes Lob für das Niveau der weißen Burgunder

49. Heilbronner Weindorf vom 12. bis 22. September 2019

„Burgunderweine können wir,“ wertete Natalie Lumpp, bekannteste deutsche Sommelière bei der traditionellen Burgunder-Weinprobe am Weindorf-Sonntag im Ratskeller der Stadt Heilbronn. Achtzehn Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay sowie Chardonnay mit Weißburgunder der Jahrgänge 2018 und 2017 stellten sich unter der Leitung von Hanns-Christoph Schiefer von der Weinbauschule Weinsberg einer vielköpfigen Jury aus Fachleuten und Genießern. „Die Weine haben ein sehr hohes Niveau, nicht nur national, sondern auch international,“ so die charmante Wein-Botschafterin, die sich zuvor einen intensiven Überblick über das Heilbronner Weindorf verschaffte und davon sehr beeindruckt war.



Mit ihrer beeindruckenden Kompetenz ist Nathalie Lumpp aus der deutschen Weinbranche nicht mehr weg zu denken. Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) freute sich sehr darüber, dass die Star-Sommelière, die bei der Weißen-Burgunder-Verkostung eine echte Bereicherung darstellte und damit die beim Öhringer Weindorf ausgesprochene Einladung annahm, zuvor bei einem ausgiebigen Rundgang vom Heilbronner Weindorf sehr beeindruckt war: „Eines der besten Feste die ich kenne. Hier passt alles, Weine, Freude, Essen, Deko!“.



Die besten weißen Burgunder



Drei Sieger wurden gekürt: Platz 1 ging mit einer Durchschnitts-Punktezahl von 87,67 an den 2018er EXCLUSIV Chardonnay mit Weißburgunder Qualitätswein trocken, im Barrique gereift, von Grantschen Weine. Den zweiten Rang erreichte mit 86,89 Punkten der 2017er Heilbronner Hinterer Hundsberg Weißer Burgunder Qualitätswein trocken vom Weingut GA Heinrich, Platz drei vergaben die Juroren an den 2017er Heilbronner Stiftsberg Grauburgunder „VI“, Erste Lage trocken, vom Weingut Kistenmacher & Hengerer.



Alle verkosteten Weine im Weindorf-Angebot



Alle auf dem 49. Heilbronner Weindorf vertretenen Weingüter und Genossenschaften hatten im Vorfeld die Möglichkeit, sich mit einem auf dem Weindorf ausgeschenkten Wein dieser Verkostung zu stellen, die von der Weindorfgemeinschaft, der Heilbronn Marketing GmbH(HMG) und dem Verkehrsverein Heilbronn organisiert wird. Die Weindorfbesucher haben damit die Chance, ihre eigene Weinprobe zu gestalten und diese noch bis zum Sonntag auf dem Weindorf mit den Ergebnissen der Juroren zu vergleichen.



Mit 250 Hektar Anbaufläche in Württemberg (insgesamt 11.500 Hektar) beim Grauburgunder, 200 Hektar beim Chardonnay sowie 170 Hektar beim Weißburgunder sind alle drei Rebsorten eigentlich Exoten. Aber aufgrund des Klimawandels mit großem Potential für die Zukunft.



Verkostet wurden: 2018 Grauburgunder Kabinett trocken der Weinkellerei Hohenlohe eG; 2018 Grauer Burgunder Qualitätswein trocken der Genossenschaftskellerei Heilbronn eG, (Weinsberger Stand); 2018 CELLARIUS Grauburgunder Kabinett trocken vom Weinkonvent Dürrenzimmern eG; 2018 Grauburgunder Kabinett trocken vom Ökologischen Weingut Schäfer-Heinrich (Öko-Weinstand); 2018 Grauburgunder Qualitätswein feinherb Weinhaus Nordheim; 2018 Grauburgunder Qualitätswein trocken Lauffener Weingärtner eG; 2018 JOHANNA Grauburgunder Qualitätswein trocken Weingut Albrecht-Kiessling (Heilbronner Wengerterstand); 2017 HEROS Grauburgunder Qualitätswein trocken Genossenschaftskellerei Heilbronn eG (Weinsberger Stand); 2017 Heilbronner Stiftsberg Grauburgunder „VI“ Erste Lage trocken Weingut Kistenmacher & Hengerer; 2018 Chardonnay Qualitätswein trocken Heuchelberg Weingärtner eG; 2018 Weisser Chardonnay Qualitätswein trocken Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG; 2018 Weißburgunder Qualitätswein trocken Weinkeller Flein-Talheim; 2018 Weißburgunder Qualitätswein trocken Winzer vom Weinsberger Tal; 2018 Weißburgunder Qualitätswein trocken Weingut Drautz-Able; 2107 Heilbronner Hinterer Hundsberg Weißer Burgunder Qualitätswein trocken Weingut GA Heinrich; 2018 VIOLA Chardonnay mit Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Albrecht-Kiessling (WEIN VILLA); 2018 Edition TERRA S Chardonnay mit Weißburgunder Qualitätswein feinherb Felsengartenkellerei eG (NeckarPiraten am Hafenmarkt); 2018 EXCLUSIV Chardonnay mit Weißburgunder Qualitätswein trocken, im Barrique gereift Grantschen Weine.



Jury aus Profis und Genießern



Rund fünfzig Juroren, Profis im Weingeschäft oder einfach nur Genießer, beteiligten sich kenntnis- und genussreich an der traditionellen Probe. Darunter der frühere Heilbronner Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach, Birgitt Wölbing von der DEHOGA Baden-Württemberg, Journalisten wie Volker Mäule, Hans Georg Frank und Kilian Krauth, Nicole Retter von der Sommelier Union Deutschland e.V. oder die Produzenten Michael Eißler (WG Heilbronn), Eberhard Brand (Weinkellerei Hohenlohe), Alfred Heckel (Weinkonvent Dürrenzimmern eG), Vermarkter wie Sonja Löffelhardt vom Winery Weinhandel und natürlich Natalie Lumpp, die, wie sie offen sagte, dem einen oder anderen Wein auch die Punktezahl 90 zukommen ließ.



Verkostet wurde unter der fachkundigen Anleitung von Hanns-Christoph Schiefer von der Weinbauschule Weinsberg und seit 2012 vom Regierungspräsidium Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Weinbau. Vorbereitet wurde die Probe von Justin Kircher, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftskellerei Heilbronn und Wengerter Martin Heinrich vom Weingut G.A. Heinrich.



400 Weine, Sekte und Seccos zur Verkostung



Noch bis Sonntag, 22. September, präsentieren Weingüter und Genossenschaften der Stadt und der Region an attraktiv gestalteten Ständen 400 verschiedene Weine, Sekte und Seccos zur Verkostung – darunter auch alkoholfreie Produkte. Erweitert ist in diesem Jahr die Weinvielfalt um ökologisch ausgebaute Weine. Begleitet werden die Weine von einem breiten und qualitativ hochwertigen gastronomischen Angebot von Streetfood bis zu schwäbischen Klassikern. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel Livemusik auf fünf Bühnen sowie Weinwanderungen mit Weinverkostung am Wartberg, Stadtführungen zum Heilbronner Weindorf oder tägliche Wengerter-Weinproben mit einer fachmännischen Führung über das Weindorf runden das attraktive Gesamtbild des Heilbronner Traditionsfestes ab.



Geöffnet hat das Weindorf Montag bis Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr. Weitere Infos sowie die Broschüre zum Weindorf gibt es unter www.weindorf-heilbronn.de sowie auf Facebook unter „Heilbronn erleben“ sowie der App „Heilbronner Weindorf“.

