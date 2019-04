Pressemitteilung BoxID: 748440 (Heilbronn Marketing GmbH)

Charmante Velotaxis verbinden BUGA mit der City

C02-freier Hingucker auf drei Rädern

Einen Tag vor der Eröffnung der Bundesgartenschau haben die neuen Heilbronner Velotaxis ihren Betrieb aufgenommen. Mit elf umweltfreundlichen Fahrradtaxen transportieren die beiden Jungunternehmer Daniel Pobivanez und David Blust während der BUGA Gäste von A nach B.



„Mit den Velotaxis haben wir ein charmantes und umweltfreundliches Transportmittel nach Heilbronn gebracht, das die BUGA und die Innenstadt auf pfiffige Weise verbindet“, sagte Heilbronn Marketing-Geschäftsführer Steffen Schoch am Dienstag beim offiziellen Startschuss auf dem Marktplatz. „Mit ihren knalligen Farben Grün, Orange und Blau sind sie echte Hingucker, die auch optisch hervorragend zur Universitätsstadt Heilbronn passen.“



Die Velotaxis verkehren hauptsächlich zwischen der BUGA und verschiedenen Checkpoints in der City. „Unsere Haupt-Haltestelle ist beim BUGA-Eingang an der Experimenta. Man findet uns aber auch am Hauptbahnhof, am Kiliansplatz, Marktplatz und Götzenturm“, erklärte Daniel Pobivanez. Darüber hinaus bietet der Velotaxi-Unternehmer gemeinsam mit seinem Partner David Blust geführte Sightseeing-Touren durch die Stadt an.



Mit der Galeria Karstadt Kaufhof, der Stadtinitiative, der Stadtsiedlung sowie den Heilbronner Verkehrsbetrieben stehen den Organisatoren vier Partner zur Seite, die sich von Anfang an für das Konzept begeisterten. „Jeder spricht zur Zeit über CO2-freies Fahren. Die Velotaxis sind die Fahrzeuge, die es liefern können. Für uns sind sie genau die richtige Werbeplattform“, so Wolfram Struth, Geschäftsführer Galeria Karstadt Kaufhof und Partner von fünf Fahrzeugen.



Die Stadtinitiative Heilbronn nutzt die Velotaxis, um Gäste im Anschluss an ihren BUGA-Besuch in die Innenstadt zu bringen, wie der Vorsitzende Thomas Gauss berichtete. Am Ausgang der Bundesgartenschau verteilt die Stadtinitiative Gutscheine für kostenlose Fahrten in die City. Dort bieten 41 Partner zehn Prozent Rabatt auf Einkäufe, wenn an der Kasse die BUGA-Eintrittskarte vorgelegt wird.



Die Kurzstrecke bis 500 Meter kostet mit dem Velotaxi 3 Euro, ein Kilometer 5 Euro. Für jeden weiteren gefahrenen Kilometer fallen zusätzliche 3 Euro an.

